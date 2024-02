Fermierii români cer demiterea celor implicaţi în procesul de intrare în ţară prin vămi a produselor agricole ucrainene

Fermierii anunţă reluarea protestelor în cazul în care Executivul nu îi va demite pe cei responsabili de lipsa cântarelor la punctele de trecere dinspre Ucraina spre România, în special în Vama Siret, şi dacă măsuri urgente nu vor fi implementate la toate punctele de trecere vamală prin care intră produse agricole din ţara vecină.În cazul în care Executivul nu va lua urgent măsuri concrete, fermierii vor reacţiona ferm, pasivitatea decidenţilor fiind o dovadă că agricultorii sunt „bătaia de joc a unor funcţionari care nu au înţeles că tot ceea ce ne dorim este un sistem de monitorizare reală pentru produsele agricole care intră în ţara noastră din Ucraina”.„Prin măsuri concrete înţelegem demiterea de urgenţă a tuturor celor responsabili pentru această situaţie gravă, care se perpetuează de atâta timp, cu ştirea şi implicarea mai multor instituţii publice. În mod cert, următoarea etapă va fi reluarea acţiunilor în stradă, în cazul în care măsuri urgente nu vor fi implementate la toate punctele de trecere vamală prin care intră produse agricole din Ucraina. Aşa cum am demarat un protest în primăvara 2023, credem că nu va exista cale de întoarcere dacă soluţiile propuse de autorităţi nu sunt exemplare de data aceasta. O primă parte a soluţiei este demiterea tuturor celor implicaţi în procesul de intrare în România prin punctele vamale a produselor agricole cu origine ucraineană”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis şi Executivului de Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR).Aceştia cer decizii concrete, cu impact direct la nivelul fermelor din România.„Am pus pe masă propuneri foarte concrete, soluţii clare, aplicabile, care să ajute autorităţile în cadrul procesului de monitorizare, dar vedem astăzi că am fost minţiţi în faţă!Timpul avertismentelor, propunerilor şi discuţiilor a trecut! Fermierii din România nu vor ieşi în stradă pentru a cere ajutoare financiare, pentru a beneficia de acele facilităţi fiscale care ne-au fost oprite după un an, deşi erau anunţate că vor fi efectiv valabile până în anul 2028. Fermierii din România nu vor ieşi în stradă pentru că vor mai multe subvenţii sau pentru că vor legi care să-i favorizeze faţă de alte categorii profesionale. Fermierii din România vor ieşi în stradă pentru că se simt trădaţi într-un stat de drept care eşuează constant în a crea şi menţine un cadru legal şi fiscal coerent”, avertizează FAPPR.Fermierii precizează că, deşi au atras în mod repetat atenţia că există lacune mari în sistemul de monitorizare (cântărire, control sanitar veterinar etc.), că importurile de cereale ucrainene au pătruns adânc în piaţa locală şi au exportat efectele războiului, contribuind la erodarea afacerilor din agricultură, de fiecare dată au primit asigurări ferme că se lucrează pentru ei şi pentru un sistem de monitorizare eficient. Mai mult, în opinia lor, o asemenea dotare deficitară a vămilor româneşti nu face decât să argumenteze, în mod negativ, discuţiile privind o posibilă aderare a României la spaţiul Schengen.