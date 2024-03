„Angajaţii Şantierului Naval Constanţa trebuie să înţeleagă că această creştere salarială colectivă, ca şi creşterile salariale individuale, se acordă pentru creşterea gradului de performanţă al angajaţilor, pentru o implicare mai intensă a fiecăruia la locul lui de muncă.



Şantierul Naval Constanţa are nevoie de angajaţi bine pregătiţi profesional. Cei care nu sunt bine pregătiţi trec prin programul de pregătire profesională, corespunzător locurilor de muncă pentru care au fost angajaţi, pentru a ne realiza, cu succes, Master-Planul pentru 2024-2025, atât la activitatea de reparaţii, cât şi la activitatea de construcţii noi”, a explicat liderul de sindicat.



Iar Master-Planul amintit este unul ambiţios, acesta incluzând, pentru activitatea de construcţii noi, livrarea comenzii 592 (nava „Histria Narvi”) în cursul anului 2024, comanda 593 cu livrare în cursul anului 2025 şi demararea discuţiilor pentru comanda 594, un tanc de produse petroliere şi chimice ECOMAX nr. 2, cu o capacitate de circa 48.000 tdw.



În cadrul întâlnirilor cu angajaţii societăţii, discuţiile se poartă în raport de specificul fiecărui sector de activitate.



Un îndemn pentru personal



„Vrem să mulţumim şi pe această cale, pentru creşterile salariale obţinute pentru angajaţii Şantierului Naval în 2024, preşedintelui AGA, Gheorghe Bosînceanu, preşedintelui Consiliului de Administraţie, Dumitriţa Bosînceanu, conducerii societăţii, coordonată de directorul general Radu Cătălin Rusen.



Mulţumim, de asemenea, membrilor Consiliului SLN, pentru sprijinul acordat, membrilor Comisiei de negociere a Sindicatului - Costel Constantin, Mihai Petrea, Anton Mutu, Samir Omer, Ion Ionescu, Constantin Bosac, Georgel Done, Gheorghe Spilcea; din această comisie face parte şi subsemnatul - şi, nu în ultimul rând, tuturor angajaţilor societăţii, pentru efortul depus în anul 2023. Îi rugăm ca, în continuare, să se implice cu conştiinciozitate pentru a ne atinge obiectivele propuse pentru perioada 2024-2025”, a mai spus Perodin Dede.





