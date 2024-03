Arbitrul de polo Adrian Alexandrescu va oficia la a patra ediţie consecutivă a Jocurilor Olimpice

Arbitrul internaţional de polo pe apă orădean Adrian Alexandrescu va oficia la a patra ediţie a Jocurilor Olimpice din carieră, după Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 şi Tokyo 2020, fiind nominalizat de World Aquatics să oficieze şi la ediţia care va avea loc în această vară, la Paris.Adrian Alexandrescu (54 de ani) este singurul arbitru din lume care a oficiat la şase finale consecutive ale Ligii Campionilor Europeni şi la 14 ediţii consecutive de Champions League. Practic, şi-a început activitatea de arbitru internaţional în octombrie 2010, după care anual a arbitrat minimum 30 de meciuri internaţionale.„Am primit oficial nominalizarea, de curând, duminică, aşa că voi participa la a patra ediţie a Jocurilor Olimpice, consecutivă. Acum, datorită calificării României, eu voi participa ca arbitru cu echipa. La Londra, am fost tot cu echipa, care s-a calificat, dar în 2016 şi 2021, am fost ca arbitru neutru. Olimpiada de la Paris va fi şi ultima pentru mine în calitate de arbitru, pentru că am decis să mă retrag, după anul acesta, de la competiţiile cu echipe naţionale, respectiv Europene, Mondiale şi Olimpiade, urmând să particip de anul viitor doar la competiţiile intercluburi din Europa, pentru că nu mai am atât de mult timp liber. Visul meu pentru Olimpiada de la Paris este să arbitrez finala din competiţia masculină de polo, singura care îmi lipseşte din palmares”, a declarat, miercuri arbitrul Adrian Alexandrescu.Acesta a menţionat că nominalizarea sa ca arbitru la această Olimpiadă este o bucurie şi o dovadă de apreciere din partea World Aquatics (n.r. - fosta FINA), fiind mândru de tot ce a realizat de-a lungul timpului în arbitrajul polo-ului.