Farul începe lupta din play-off. Constănţenii au primul meci pe Giuleşti, cu Rapid

FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru un meci infernal de greu pe care îl va avea în startul play-off-ului Superligii. Echipa lui Gheorghe Hagi merge în Giuleşti, acolo unde va da piept cu Rapid, formaţie aflată într-o formă extrem de bună.Chiar dacă Farul nu a convins în sezonul regulat şi a avut evoluţii oscilante „marinarii” sunt încrezători că vor face o partidă foarte bună la Bucureşti şi că vor juca cel puţin de la egal la egal cu Rapid.„Suntem fericiți că ne-am îndeplinit obiectivul. Suntem conștienți că în tot acest campionat am făcut meciuri bune dar și meciuri slabe. A fost o inconstanţă. Ar fi trebuit să fim mult mai sus. Am primit goluri foarte multe și asta înseamnă că nu ne-am apărat foarte bine. Mergem la Rapid, o echipă care atacă foarte bine și trebuie să facem ambele faze foarte bine. Sper să ne impunem ritmul și intensitatea jocului. Încă nu s-a terminat anul și încă suntem campioni. Suntem o echipă care știe fotbal, am învins echipe bune. Sper ca toată acestă presiune pe care am avut-o să dispară. Toate meciurile au fost foarte grele dar noi sperăm că o să facem față în continuare. Avem și accidentați mulți. În fiecare săptămână câte 5 sau 6. Dacă nu sunt accidentați sunt suspendați. Larie, Sârbu și Nedelcu lipsesc. Nu avem ce să facem. Obiectivul nostru este să participăm din nou în Europa. Depinde foarte mult de cum vom juca noi. Sperăm să facem meciuri bune și să câștigăm. La anul ne gândim să introducem în echipă și jucători tineri. Noi așa am ieșit campioni. Trebuie să găsesc spațiu să le dau atât cât pot”, a declarat managerul tehnic al formaţiei FC Farul Constanţa, Gheorghe Hagi.Unul dintre cei mai buni atacanţi ai campioanei României, Louis Munteanu, crede că Farul are şanse mari în acest play-off să termine cel puţin pe un loc de cupă europeană. În ultima vreme s-a tot vorbit despre evoluţiile oscilante ale lui Louis Munteanu la Farul şi despre faptul că ar putea pleca, el fiind împrumutat de către Fiorentina la echipa de pe litoral.Gheorghe Hagi a spus recent că îl simte pe Louis Munteanu că nu ar mai dori să continue la Constanţa, însă nimeni nu ştie ce se va întâmpla în viitor.„Începe un nou campionat. Suntem fericiți că am ajuns în play-off. Vrem să câștigăm fiecare meci. Vom avea o partidă dificilă cu Rapid. Ei au făcut un meci bun cu FCSB dar pe noi nu ne interesează. Vrem să ne clasam cât mai sus și să accedem în cupele europene”, a declarat Louis Munteanu.Totodată, Constantin Grameni a spus că şi-ar dori ca meciul cu Rapid să se dispute cu spectatori în tribune, asta după ce au apărut zvonuri că giuleştenii vor avea terenul suspendat după derby-ul cu FCSB.„Nu are cum să fie decât un meci foarte greu. Trebuie să dăm totul și să câștigăm. Noi vrem să se joace meciul cu spectatori cu stadionul plin pentru că ar fi mai bine pentru spectacol. Sută la sută vom avea rezultate mai bune în play-off pentru că atunci când am întâlnit echipe bune am făcut meciuri mari. I-am analizat foarte bine pe cei de la Rapid. Au făcut transferuri foarte bune. Sper să înscriu în poarta fostului mei coleg, Aioani, însă va fi greu pentru că îmi cunoaște execuțiile. Dar, voi încerca să îl surprind”, a spus Grameni.Partida dintre Rapid şi Farul va avea loc vineri seară, cu începere de la ora 20:30, la Bucureşti, pe stadionul Giuleşti.