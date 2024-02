FC Farul se pregăteşte de un nou duel de foc. La Constanţa vine Oţelul Galaţi

FC Farul Constanţa nu a avut un început prea bun de campionat dar echipa de la malul mării s-a redresat şi acum are şanse mari să ocupe la finalul sezonului regulat un loc în play-off în Superligă. Formaţia lui Gheorghe Hagi se află în prezent pe locul 4, cu 40 de puncte, la 5 lungimi faţă de următoarea clasată, CFR Cluj şi la 15 de liderul FCSB.Farul a avut evoluţii fluctuante în ultimele 5 meciuri. S-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universităţii Craiova, a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu FCU Craiova, e remizat pe Arena Naţională, scor 1-1 cu FCSB, a pierdut pe teren propriu, scor 0-2 cu Dinamo Bucureşti şi s-a impus în deplasare, cu Sepsi Sfîntu Gheorghe, scor 1-0.Pentru Farul urmează un test extrem de important sâmbătă, pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi, o echipă care de asemenea a avut evoluţii fluctuante.Va fi o partidă extrem de dificilă pe care constănţenii trebuie să o câştige dacă vor să îşi consolideze locul în play-off.Un avantaj, dacă se poate numi aşa, pentru formaţia lui Hagi este faptul că Oţelul nu îl va avea pe bancă pe antrenorul Dorinel Munteanu, cel care suferă de grave probleme de sănătate după meciul pe care echipa sa l-a disputat împotriva celor de la Dinamo.Partida va fi una de bun augur pentru Farul, care la fiecare meci disputat acasă, are de partea sa suporterii înflăcăraţi.De fiecare dată când Farul joacă pe arena de la Ovidiu tribunele sunt pline iar peluza face un spectacol incendiar de care foarte puţine echipe au parte.Se pare că apele la Farul nu sunt foarte limpezi. Gică Hagi a declarat într-o conferință de presă că are de gând să mai păstreze doar 10% din acțiunile pe care le deține la Farul, dar pune condiții.Hagi deține în prezent 79,9% din acțiunile Farului, însă vrea să cedeze cea mai mare parte din ele. Acesta spune că din banii rezultați ca urmare a viitoarei tranzacții, el va păstra doar 25%. Și că îi va obliga pe acționari să bage restul sumei în club.„Am făcut cât am putut. Asta simt, asta zic. Lucrurile merg în continuare. Clubul caută de 4-5 ani. Nu avem datorii, nu avem nimic. Totul aparține clubului. Hagi doar vinde acțiunile. Știți cum le vând? Mie îmi revine 25%, restul de 75% bagi în club. Ca să nu pățesc ca Dinamo. Îi oblig pe acționari să bage bani în club. Sunt banii mei și zic «Nu, duceți-vă în partea cealaltă». Trebuie să asigurăm bugetul pe următorii ani. Din 100%, eu vreau 25%. Restul bagi în club, pe 4-5 ani”, a declarat Hagi.Apoi Hagi a continuat pe acest subiect care pare să devină din ce în ce mai serios„Ca să fie stabilitate. Eu lucrez pentru club, nu pentru mine. Mie îmi dă o unghie, îmi dă nimic. Eu din total iau 25%. Ca să fie bugetul de 6-7 milioane. Să ai siguranță. După aceea vorbim de cât vrei să investești, după aceea vorbim de cât de mare să fie clubul. Cei care au vrut să vină știu asta de la mine. Le-am arătat foile, le-am spus planul. Nu avem datorii. Suntem pe profit. Suntem singurul club care poate intra la Bursă, că trebuie să ai 4 ani la rând profit. Noi avem de 6 ani profit”, a declarat Gică Hagi într-o conferință de presă”, a mai spus Hagi.