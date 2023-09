Banking, bursă, curtea de conturi. INFO economic

l Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrăutăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2023 şi în 2024, potrivit unui raport publicat, miercuri, 27 septembrie, de instituţia financiară internaţională.Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 1,8% în acest an, după ce prognoza din luna mai indica o expansiune de 2,5% în 2023. Creşterea ar urma să accelereze la 3,2% anul viitor, faţă de un nivel de 3,5% estimat în luna mai, se arată în raport.l Cele 15 companii antreprenoriale de succes, finaliste ale ediţiei a VI-a a Programului Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucureşti, au fost anunţate public şi premiate în cadrul Galei Made in Romania. Finalistele sunt Adrem Engineering, Amber Studio, Apidava, Ascendia, Bookster, Chic Bijoux, Croco, Exonia Holding, Farmacia Tei, Fiterman Pharma, Grup Serban Holding, Kinderpedia, Mobexpert, Casa Noastra (QFort) şi Ultragreens.Trei dintre companii au fost selectate de către public, iar celelalte 12 companii finaliste au fost alese de către juriu.l Curtea de Conturi a României va veni în consultare cu un proiect nou de lege, suplu şi modern, a afirmat, miercuri, 27 septembrie, preşedintele Curţii de Conturi a României, Mihai Busuioc, menţionând că acesta este rezultatul Proiectului CCR-SAI pentru cetăţean, care a avut ca obiectiv modernizarea instituţiei.