Directorul Poştei Române: Aproximativ 1.000 de plăţi în oficiile poştale realizate de beneficiarii cardurilor de energie

Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a declarat, luni, că de la 8,00 la 10,00 s-au înregistrat 1.000 de plăţi la facturi prin Poşta Română efectuate de beneficiarii cardurilor de energie, scrie Agerpres."De la 8,00 dimineaţa cei aproape 4 milioane de beneficiari au putut să-şi achite facturile prin Poşta Română. Până la ora 10,00, deci în primele două ore, avem undeva la 1.000 de plăţi deja efectuate în oficiile poştale. Mai mult, în cursul zilei de astăzi vom demara şi primele plăţi pe portabile, cu ajutorul PDA-urilor la poştaş. Ne dorim să fie un proces etapizat. Acesta este şi motivul pentru care la ora 8,00 dimineaţa am lăsat liberă doar aplicaţia în oficiile poştale, urmând ca de la ora 10,00 să dăm acces şi pe PDA-uri şi undeva după-amiază să poată fi efectuată şi plata online. Este un proiect mare, un proiect greu şi am vrut să ne asigurăm că nu apar sincope", a spus directorul Poştei Române, înainte de a participa la şedinţa BEX a PNL.El a arătat că în următoarea săptămână POS-urile vor fi distribuite peste tot în ţară în oficiile poştale. De asemenea, directorul Poştei Române a menţionat că şi cardurile care nu au fost încă înmânate beneficiarilor sunt în proces de distribuire."Dar pentru absolut toate cardurile noi am avut cel puţin o încercare. Cel puţin o dată poştaşul a mers acasă la om să-i lase cardul. Din diferite motive nu l-a găsit acasă", a spus el.Directorul Poştei Române a explicat că în cazul în care persoanele care trebuie să primească cardul de energie nu sunt acasă când vine poştaşul acesta va lăsa o înştiinţare şi va reveni după trei zile şi dacă nu găseşte persoana respectivă nici de această dată va mai reveni o dată. Dacă nu va găsi persoana respectivă la adresă nici după această procedură, poştaşul va lăsa cardul la oficiul poştal, unde va rămâne până la sfârşitul lunii iunie.Valentin Ştefan a precizat că se aşteaptă ca în oficiile poştale să existe cel mai mare flux de clienţi.Directorul Poştei Române a arătat că, în ceea ce priveşte persoanele aflate în localităţi izolate, procedura se va desfăşura "pe hârtie"."Avem o estimare: cam 1% din beneficiari locuiesc în zone unde nu există acces la internet, unde nu există acoperire telefonică şi atunci nu ne-ar fi ajutat cu nimic să avem aceste PDA-uri la poştaş în aceste zone, aşa că am pregătit o procedură offline prin care se execută exact aceeaşi operaţiune ca şi cu tehnologie, doar că se face pe hârtie. (...) Acolo se va face 100% cu ajutorul poştaşului", a spus el.Valentin Ştefan a precizat că se lucrează cu personalul existent al Poştei Române.El a indicat că informaţii se pot solicita la call center-ul Poştei Române: 0319966.