Premii remarcabile obținute de elevii Liceului ”Ovidius” pasionați de geografie

În cursul acestor luni s-au desfășurat mai multe concursuri județene, în cadrul cărora elevii care au reprezentat Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța au obținut premii remarcabile.De la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie elevii participanți s-au întors cu următoarele premii: Suliman Emre Serkan, clasa a XI-a, premiul I, profesor coordonator Loredana Busuioc; Petcu Sebastian- Florin, clasa a X a G, Mențiune, profesor coordonator Nica Mădălina. Aparu Vlad, cls a X-a premiul II, Abdurafi Atila, cls a XII-a, premiul II și Țopai Raisa, cls a VIII-a B, Mențiune, profesor coordonator Paula Nicoară.Li se alătură rezultatele obținute de colegii lor participanți la etapa județeană a Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie – Terra”. Omer Khan Resit, clasa a VII-a, premiul III, profesor coordonator Busuioc Loredana; Stroe Vlad Gabriel, clasa a V a C, premiul III, profesor coordonator Nica Mădălina; Duagi Adem, clasa a VII a, Mențiune, profesor coordonator Busuioc Loredana.Concursul Județean de Geografie „Constantin Brătescu”, dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu, s-a desfășurat la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” Constanța, iar rezultatele obținute de elevi sunt: Suliman Emre Serkan, clasa a XI a C, premiul I, profesor coordonator Busuioc Loredana. Elevii sub coordonarea doamnei profesor Nica Mădălinaau obținut următoarele rezultate: Stoica Dragos-Mihai, clasa a V-a B, premiul II; Voicu Rareș, clasa a V a A, premiul III; Șerban Christian, clasa a VIII a C, premiul III; iar elevii Banaga Darius (clasa a V-a A), Cuturicu Iustin (clasa a V a C), Istrate Cucuianu Mihai Razvan (clasa a V a B) și Ciurariu Rafael (clasa a V a B) au obținut MENȚIUNE.Ultimul concurs de geografie din acest an școlar s-a încheiat cu Concursul Județean „Geo+”, care s-a desfășurat, recent, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța. Elevul Istrate Cucuianu Mihai Răzvan, de la clasa a V-a B, sub coordonarea profesor Nica Mădălina, a obținut 93 de puncte, fiind pe locul patru.