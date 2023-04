CONCURS - "CUGET LIBER" îți oferă o invitație la festivalul "May, Be Rock" de la Costinești

Se apropie unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii – „May, Be Rock”, la White Horse Costinești. Pregătește-te să fii lovit, timp de trei zile (28-30 aprilie), de valuri de energie și să îți umpli sufletul cu muzică pură, de la cele mai tari trupe de rock și metal din țară - Vama, Șuie Paparude, Vița de Vie, Bosquito, Bucovina, Kempes, Lupii lui Calancea și surorile Oșoianu, FC DNB, E-AN-NA, SPP, SKA-NK, Argatu, Awake the Demons, Roadkill Soda.În timpul nopții, scena principală se aprinde și se transformă într-un focar al muzicii, luminilor și efectelor speciale, unde vei putea să cânți și să dansezi alături de mii de oameni pasionați de rock!Festivalul "May, Be Rock" din Costinești este locul perfect pentru a-ți întâlni artiștii preferați, a cunoaște oameni noi și a-ți crea amintiri de neuitat!Nu rata șansa de a trăi o experiență muzicală de neuitat! Pregătește-ți rucsacul, ia-ți prietenii și alătură-te miilor de fani ai rock-ului la festivalul „May, Be Rock" din Costinești!Prilej cu care ziarul „Cuget Liber” vă propune un concurs pe pagina sa de Facebook, la finalul căruia se oferă ca premii zece invitații (de două persoane fiecare) la festivalul „May, Be Rock”.Tot ce trebuie să faci pentru a participa la concurs:1) Participanții trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani (împlinită la data extragerii).2) Tăguiește un prieten cu care vrei să participi la festival într-un comentariu la postarea care anunță concursul pe contul https://www.facebook.com/cugetliber și un tag, în același comentariu, paginii de Facebook a White Horse Costinești.Poți lăsa mai multe comentarii, dar cu prieteni diferiți etichetați (obligatoriu cu cont de facebook).Extragerea se va realiza pe 27 aprilie și vor intra în concurs doar cei care au respectat toate condițiile.Alegerea câștigătoarei/câștigătorului va fi realizată prin intermediul random.org.Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a ziarului Cuget Liber (https://www.facebook.com/cugetliber), anunțul urmând a fi fixat în partea de sus a paginii și vor putea să vină la redacția CUGET LIBER să le ridice pe 27 aprilie dupa-amiaza sau pe 28 aprilie dimineața.Nu ratați șansa de a trăi experiența „May, Be Rock" la White Horse Costinești.