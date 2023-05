GALERIE FOTO. Mare sărbătoare la Poarta Albă. Oaspeți din patru țări vizitează Școala Nr. 1

În perioada 15-19 mai 2023, Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă este gazdă pentru întâlnirea transnațională din cadrul proiectului „A heritage for each country, a Europe for everyone”.Luni, 15 mai 2023, în curtea școlii, prof. Florentina Mangri - director, Vasile Delicoti - primar, împreună cu profesorii, elevii și părinții au așteptat nerăbdători sosirea partenerilor din cele patru țări: Croația, Italia, Turcia și Portugalia.Întâlnirea a debutat cu discursurile oficiale ale directorului școlii și al primarului, prin care le-au urat „Bun venit!” oaspeților.În semn de respect, elevii claselor gimnaziale sub îndrumarea cadrelor didactice profesor Georgiana Carapcea și profesor Tudor Cristina au intonat imnurile țărilor, dar au și dansat dansuri specifice. Iar elevul Radu Alexandru, elev al clasei a VIII-a A, a bucurat și sensibilizat audiența prin interpretarea unei melodii la orgă.Întâlnirea a continuat cu introducerea invitaților în tradițiile și obiceiurile din țara noastră. Elevii clasei a II-a A, coordonați de profesor învățământ primar Iuliana Andreea Manolache, au dansat pe melodii din folclorul românesc. După momentul artistic, oaspeților le-a fost prezentată școala, iar mai apoi au vizionat prezentarea powerpoint „Obiceiuri și tradiții”, prin care au fost ilustrate tradiții din moși strămoși, iar apoi au participat la un atelier de creație, unde au realizat machete ale costumelor populare românești.Ziua a continuat cu vizitarea centrului vechi al orașului Constanța, musafirii școlii din Poarta Albă având parte de un tur ghidat privat, gazdă fiindu-le Diana Slav.