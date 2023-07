Administraţia locală din Năvodari amenajează o piaţetă în Zona Cireşica

Aşa cum am prezentat şi în alte articole precedente, oraşul Năvodari continuă să se dezvolte de la săptămână la săptămână.De data aceasta lucrările au ajuns în Zona Cireşica, acolo unde primarul Florin Chelaru vrea să inaugureze o piaţetă moderne. S-au desfiinţat mai multe garaje pentru a face loc în vederea montării pavelelor, iar Florin Chelaru a supravegheat îndeaproape lucrările.„Modernizarea spatiilor pietonale prin amenajarea unei piațete în zona Cireșica continuă cu reconfigurarea zonei rutiere din spatele blocurilor A3, A4 și A5! Am desființat garajele care erau amplasate pe domeniul public, am supralărgit strada și vom amenaja noi locuri de parcare astfel încât conducătorii auto să nu mai staționeze în perimetrele reabilitate cu pavele! Astfel de proiecte orientate spre modernizarea spatiilor pietonale vor continua și în alte zone din oraș”, a transmis Florin Chelaru.