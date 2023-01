Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, la raport! „Cetățenii trebuie să cunoască activitatea funcționarilor publici”

Administraţiile locale duc greul atunci când vine vorba despre gestionarea problemelor plăcute sau mai puţin plăcute din localitate, iar la finalul unui an de muncă primarii au obiceiul de a-şi întocmi rapoarte de activitate. Este şi cazul administraţiei locale din Năvodari, acolo unde primarul Florin Chelaru s-a implicat în fiecare săptămână în problemele oraşului, el fiind văzut deseori pe şantiere, alături de muncitori, supraveghând lucrările făcute de aceştia.Dacă pe tot parcursul anului 2022 Florin Chelaru ne-a obişnuit să îşi facă câte un raport de activitate săptămânal, iată că acum, a făcut un raport de activitate pe întreg anul 2022.„Raportul de activitate al primarului și al instituției pe care o conduc nu este doar o obligație legală, ci în primul rând este o formă de respect și transparență față de toți cetățenii orașului Năvodari. Așa cum v-am obișnuit cu rapoartele săptămânale de activitate, consider că este foarte important ca cetățenii să cunoască activitatea funcționarilor publici, a colegilor mei care, deși nu sunt vizibili pentru cetățeni, au un mare rol în funcționarea aparatului administrativ local. 2022 a fost un an complicat, cu multă muncă, multe proiecte foarte ample demarate care au generat și mult disconfort, dar toate investițiile sunt absolut necesare pentru dezvoltarea orașului. Fie că vorbim de modernizarea și supralărgirea Podului peste Ecluză, investițiile RAJA de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare în Năvodari și Mamaia Sat, construirea noii școli nr.3 sau modernizarea Casei de Cultură, toate aceste proiecte sunt foarte importante pentru Năvodari, iar finalizarea lor vor aduce un real plus valoare orașului nostru. Totodată, 2022 este anul în care ne-am văzut mult mai des, ne-am întâlnit și am discutat problemele cetățenilor direct în cartiere sau pe șantierele de lucrări, căutând rezolvarea lor în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc pentru sprijinul dvs și vă asigur că împreună cu echipa Primăriei Orașului Năvodari vom continua să muncim și să dezvoltăm proiecte pentru un oraș mai frumos și mai dezvoltat!”, a transmis Florin Chelaru.Primăria Năvodari a fost mult mai activă în anul 2022 decât în ceilalţi ani şi aici putem face referire strict la activităţile din teren. Administraţia locală s-a ocupat permanent de renovarea blocurilor din localitate şi a locuinţelor pentru tineri de tip ANL. Mai mult decât atât, mobilierul urban a fost reparat sau înlocuit ori de câte ori a fost nevoie, chiar dacă în Năvodari au existat mai multe persoane certate cu legea care au vandalizat băncile sau mesele amplasate în parcurile din localitate.Florin Chelaru a ţinut în permanenţă legătura cu reprezentanţii RAJA, astfel încât problemele existente în acest domeniu să se rezolve. Nu trebuie uitat şi faptul că administraţia locală s-a implicat în permanenţă în restaurarea spaţiilor verzi. A fost un an 2022 bun pentru oraşul Năvodari, exact aşa cum prezintă situaţia Florin Chelaru. Rămâne de văzut dacă activitatea prolifică de anul trecut va continua şi în acest an.