Primăria Năvodari a premiat elevii din localitate pentru rezultate bune la învăţătură

„Astăzi (n.r. marţi) am premiat elevii merituoși ai orașului nostru care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare județene! 136 de elevi au fost recompensați cu premii totale ce depășesc suma de 100.000 lei. Ceea ce mă bucură nespus este că de la an la an avem tot mai mulți elevi cu rezultate deosebite, numărul premiilor fiind aproape dublu față de anul trecut! Dragi copii, orașul Năvodari este mândru de voi, de părinții și profesorii voștri!”, a transmis primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru.





Administraţia locală din Năvodari nu a rămas indiferentă la performanţele obţinute de elevii din localitate. Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, i-a premiat personal pe aceştia cu o anumită sumă de bani, iar apoi a făcut anunţul public pe pagina sa oficială de Facebook.