Primăria Techirghiol, ajutor pentru tinerii părinţi. Câţi bani primesc aceştia pentru un nou-născut

În oraşul Techirghiol se nasc anual aproximativ 60 de copii, fapt care rezultă în urma unei analize făcute de administraţia locală. Mulţi dintre aceşti copii se nasc în familii care nu dispun de foarte mulţi bani, iar aceste familii au nevoie de un stimulent, un ajutor financiar cu care să poată pleca la drum. Din acest motiv, administraţia locală din Techirghiol a decis să vină în sprijinul părinţilor tineri şi să îi ajute pe aceştia.Primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a declarat că este vorba despre un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei pentru fiecare nou-născut din Techirghiol. Sunt bani de care oamenii se pot folosi pentru buna creştere a copilului în primele momente din viaţa acestuia.Totodată, Iulian Soceanu a explicat faptul că familiile care vor să beneficieze de acest program trebuie să îndeplinească anumite condiţii pe care acesta ni le-a explicat în amănunt.„Consilierii locali au aprobat hotărârea prin care se acordă din bugetul local al oraşului Techirghiol un stimulent financiar în valoare de 1.000 de lei pentru nou-născuţi. Având în vedere multiplele cheltuieli pe care o familie le are odată cu venirea pe lume a unui nou–născut, se impune susţinerea familiei, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, care să stimuleze natalitatea, cu respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului. Scopul acordării stimulentului financiar, în cuantum de 1.000 lei/nou-născut, este de a oferi un sprijin familiilor cu domiciliul în oraşul Techirghiol, pentru îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. Condiţiile de accesare sunt mai multe. Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere. Naşterea copilului trebuie să fie înregistrată la o unitate sanitară de pe teritoriul României. Cei care vor să beneficieze de acest program trebuie să depună cererea în termen de 90 de zile de la naşterea copilului, iar unul dintre părinţi să aibe domiciliul stabil în oraşul Techirghiol cu cel puţin un an înainte de naşterea copilului. Solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul local, iar stimulentul financiar nu se acordă solicitanţilor care au datorii către bugetul local.Cei care vor să facă parte din acest program au nevoie de o cerere tipizată, de actele de identitate ale părinţilor, de certificatul de naştere al copilului şi de dovada domiciliului stabil în Techirghiol cu cel puţin un an înainte de naşterea copilului. De asemenea, aceştia mai au nevoie de extrasul de cont pentru efectuarea viramentului bancar pe numele solicitantului şi de certificat de atestare fiscală emis de către Biroul Taxe şi Impozite Locale al Primăriei Techirghiol pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeşalonate către bugetul local. Este un proiect de anvergură pe care noi dorim să îl implementăm în fiecare an”, a declarat Iulian Soceanu.