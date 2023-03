Noi proiecte implementate în oraşul Techirghiol. Se amenajează un mic muzeu în sediul primăriei

După ce a reuşit să racordeze o mare parte a oraşului la reţeaua de gaze, administraţia locală din Techirghiol continuă să implementeze proiecte importante pentru localitate. Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, a dezvăluit pentru Cuget Liber ce planuri noi mai are în prezent în implementare, dar şi ce proiecte urmează să mai dezvolte.Concret, sunt proiecte dezvoltate prin programul „Anghel Saligny” dar şi prin PNRR.„În momentul acesta avem mai multe proiecte. Vorbim despre modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi a canalizării în oraşul Techirghiol, despre extinderea reţelei de curent în cartierul Nenciu Stoian, dezvoltarea mobilităţii urbane care se află în etapa a doua. Acesta este un proiect finanţat prin programul Anghel Saligny. Are în componenţă infrastructura rutieră pe 11 străzi. Acestea vor fi reabilitate de la cap la coadă. Mai avem proiectul de dezvoltare mobilitate urbană care se află în prima etapă. Acesta este un alt proiect finanţat pe Anghel Saligny. El este în procedura de implementare. Am semnat deja contractele de finanţare iar pentru unul avem şi contractul de lucrări. Avem proiect de reabilitare a corpului 1 al primăriei, acesta fiind finanţat prin Programul Naţional de Rezilienţă şi Reconstrucţie. Vrem să extindem pistele de biciclete şi să dezvoltăm clădirea grădiniţei cu program prelungit. Acesta se află în stadiul semnării contractului de finanţare prin PNRR. Pregătim documentaţii pentru Programul Operaţional Regional. Aici avem construirea unui corp nou în cadrul Liceului Teoretic Emil Racoviţă pentru învăţământul primar, extinderea zonei de promenadă pe faleza lacului Techirghiol şi mai avem un proiect foarte important care constă în construirea unei creşe care va avea 40 de locuri. Aceasta va fi construită tot prin PNRR”, ne-a declarat Iulian Soceanu.Un alt proiect interesant pe care edilul din Techirghiol îl are în plan este amenajarea unui mic muzeu în holul clădirii primăriei.Potrivit autorităţilor locale, el va cuprinde atât piese din portul tradițional al etniilor din oraș, cât și elemente descoperite în urma cercetărilor arheologice din această zonă.„Ne-am propus ca după reabilitarea imobilului primăriei să organizăm în incinta acestuia un mic muzeu. Nu va avea doar calitatea de muzeu. Instituţia va avea rol administrativ, iar pe holul clădirii vom organiza acest muzeu care să reprezinte ceea ce s-a găsit în oraşul Techirghiol de-a lungul anilor atât prin lucrările arheologice, cât şi să scoată în evidenţă tradiţiile minorităţilor care locuiesc în oraşul nostru”, a mai spus Soceanu.Vechea clădire a primăriei, Vila „Păpușica”, va împlini, anul viitor, 100 de ani. Imobilul în sine are o istorie zbuciumată: după câțiva ani de la inaugurarea din 1914 a fost pierdută la cărți de proprietar.