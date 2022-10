LIVETEXT. Eveniment important la Techirghiol! "Este cea mai importantă rețea de distribuție de gaze naturale la nivel național. Cetățenii pot depune cererile de racordare"

Iulian Soceanu, primar Techirghiol: "Vă mulţumesc tuturor că aţi venit aici la Techirghiol. Asistăm la finalizarea lucrărilor la sistemul de gaze naturale din Techirghiol. Acest eveniment nu se desfăşoară într-o campanie electorală. Sunt relaxat pentru că sunt convins că nu vor ieși discuții despre acest subiect. Acest proiect a început în 2016 când am aprobat finanțarea pentru SF privind înființarea de gaze în Techirghiol. În 2018 s-a creat un vid legislativ. După ce aveam toate avizele, timp de un an nu s-a putut scoate la vânzare acest serviciu. În 2019 s-a deblocat situația şi s-a demarat procedura de licitaţie publică și semnarea contractului de concesionare cu operatorul care a câștigat licitația. În 2020 am dat ordinul de începere privind execuția acestui proiect. Lucrările au fost fi avizate pe 18.07.2022, termenul pe care îl aveam. Pe 5.10.2022 a fost emisă licenţa de distribuție gaze pentru orașul Techirghiol. Concesionarul acestui serviciu este SC Mega Construct. Valoarea proiectului este de 10,3 milioane de lei. A contribuit autoritatea publică locală şi o societate privată. Acest proiect este foarte important pentru comunitatea noastră. Au existat fel și fel de discuții neadevărate. În urma proiectului pe care l-a executat Trans Gaz SA magistrală a ajuns si la noi. Noi nu avem alte surse de încălzire decât cele neconvenționale. Confortul acesta ne va da o viaţă mai bună. În același timp, faptul că suntem o stațiune balneară, cu atât mai mult face necesar ca acest proiect să fie funcțional. Toți vor avea costurile diminuate. Se va regla şi o problema de mediu. Vom elimina sursele poluatoare. În sprijinul cetățenilor vom veni cu soluția ca să punem la dispoziție un spațiu ca operatorul sa isi poată desfășura activitatea"











Iulian Soceanu: "Din acest moment noi, Primăria Techirghiol, ne-am încheiat misiunea. De acum se va ocupa doar operatorul. Vreau să mulțumesc celor care au participat la implementarea acestui proiect. Este meritul tuturor. Le mulțumesc colegilor din Primăria Techirghiol. Este o muncă destul de complicată. Le mulțumesc celor de la oficiul de cadastru și Administrației fondului de mediu. Îi mulțumesc domnului George Niculescu, le mulțumesc celor de la CJC pentru sprijin și domnului prefect Silviu Coșa pentru implicare. Le mulțumesc colegilor parlamentari. Vreau să îi mulțumesc și domnului Nicolae Moga, care la acel moment era senator. Lungimea pe care o are acest proiect este de 38 de km de rețea. S-a reușit să acoperim 90 la sută din străzile orașului. Cele care nu au fost prinse în acest proiect vor putea face parte dintr-o extindere a acestei rețele"











Cătălin Ivan, directorul Mega Construct: "Vreau să le mulțumesc pentru implicare tuturor celor care ne-au ajutat în derularea acestui proiect. Este cea mai importantă rețea de distribuție la nivel național în anul 2022. De săptămâna viitoare societatea va avea program deschis pentru toți locuitorii. Începând de marți cetățenii vor putea depune cererile de racordare"







George Niculescu, secretar de stat: "Mă bucur ca după 2 ani să fiu prezent la finalizarea lucrărilor. Vreau să vă spun că vântul care bate azi are beneficii pentru sistemul energetic. Beneficiile unei infrastructuri moderne de gaze naturale sunt evidente. Acestă infrastructură contribuie la sănătatea unei comunități locale. Felicitări și mult succes!"



Silviu Coșa: "Pentru mine lucrurile sunt simple și clare. Cel puțin o dată pe lună vin aici pentru că se inaugurează câte ceva. Am discutat cu domnul primar despre proiecte. Aici este o administrație căreia îi pasă și care poate. Felicitări tuturor celor care au constituit la acest succes!"