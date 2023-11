Prof. Florin Miron, director Școala 1 Mangalia: "Toată lumea mă întreabă dacă mai rezist, dar eu iubesc ce fac"

Cred că, dacă fiecare om ar încerca să schimbe câte puțin, lumea, societatea de astăzi ar arăta complet diferit. În momentul în care am acceptat postul de director la Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia, fiind detașat în această şcoală, am știut că răspund unei provocări foarte mari. Veneam după o furtună interioară în această instituție ce cauza lipsa unui director stabil. Așadar, am acceptat hotărât să schimb viziunea despre această școală și să rezolv problemele ce determinau orice cadru didactic să renunțe la funcția de conducere. M-am confruntat cu o violență crescută în rândul elevilor, cu absenteism ridicat și cu lipsa de implicare a părinților.





Totuși, am o satisfacție sufletească, pentru că am găsit la Kaufland o familie de șapte-opt copii la cerșit, iar astăzi ei sunt elevii noștri, înscriși la „A doua șansă”.



- Ați avut vreodată, în acest an de când ați fost detașat, intenția să plecați de la conducerea școlii?



- Aș minți să spun că nu. Pe moment, pentru că am rămas și fără director adjunct, colega mea retrăgându-se din motive medicale grave, cauzate de stresul căruia nu-i mai putea face față.





Din păcate, în spatele acestor copii se ascund niște povești foarte triste, de neimaginat. Mă bucur, totuși, că a crescut populația școlii, pentru că personal am mers din casă în casă. Am găsit copii fără CNP-uri, copii care nu existau nicăieri.



Toată lumea mă întreabă dacă mai rezist. Văd că s-au mobilizat foarte mult colegii de cancelarie, au început să înțeleagă că nu poți de unul singur să ții piept cu 600 de copii, cu părinți, cu audit, cu Poliție, cu droguri.











Anul trecut când am venit, în prima săptămână am zis că albesc instant. M-au sunat cei de la Spitalul Județean Constanța că avem un copil în comă din cauza drogurilor și nu se știe dacă scapă. De fapt, nu găseau cu ce s-a drogat. După ce am făcut anchetă cu Poliția, am depistat că în școală era un dealer care vindea țigări și în tutun amesteca biluțe de otravă de șoareci. În momentul în care a tras două-trei fumuri, respectivul copil a intrat în sevraj, l-a „prăjit” pe creier, ca să folosesc un termen mai urât, și nu-și mai putea reveni.



- Ați fost premiat pentru lupta dvs. cu abandonul școlar. Mai concret, ce ați făcut?



- Începând cu data de 1 noiembrie 2022, am desfășurat numeroase proiecte pe baza accesării fondurilor europene sau ca urmare a unor parteneriate și protocoale de colaborare cu diverse instituții.





De exemplu, proiectul „Școala noastră pentru un viitor mai bun”, obținut prin PNRAS, runda I, în valoare de 175.000 de euro. Acesta asigură unui număr de 162 de elevi din categorii defavorizate ore remediale și activități recreative, recompense ce constau în tichete valorice pentru cei care dovedesc îmbunătățirea rezultatelor și reducerea numărului de absențe, rechizite și baza materială necesară accesului la educație. Un mare plus al proiectului îl reprezintă obținerea unui contract de angajare a unui psiholog-terapeut care lucrează cu acești copii individual și colectiv.





O inițiativă importantă este participarea la selecția pentru consorțiul IŞJ Constanța în vederea desfășurării proiectului Erasmus+, urmată de aderarea școlii în grupul celor trei din județul Constanța. Pe durata desfășurării, în anul școlar 2023-2024, cinci elevi alături de trei cadre didactice vor pleca într-un schimb de experiență pentru dezvoltarea competențelor și identificarea soluțiilor de reducere a abandonului școlar. Cei cinci elevi fac parte din grupurile defavorizate, având șansa de a călători și a achiziționa noi cunoștințe cognitive și emoționale.











În vederea integrării elevilor din centre de plasament și din dorința de a asigura și acestora un parcurs educațional optim, am încheiat un protocol de colaborare cu DGASPC Constanța, cu casa de tip familial Callatis, care are la bază școlarizarea unui număr de trei beneficiari direcți ai educației în anul școlar 2022-2023.



- Pe lângă etnici, aveți și copii cu cerințe educaționale speciale.



- Într-adevăr, sunt școlarizați și elevi cu cerințe speciale, dintre care unul necesită școlarizare la domiciliu, fiind în imposibilitatea de a se deplasa din cauza unor probleme medicale. Asigurarea accesului la educație se face în totalitate de către cadrele didactice din școală. Ceilalți elevi beneficiază de sprijinul unui profesor intinerant, dar și de programe adaptate și sprijin de a participa la competiții și concursuri dedicate acestora. De exemplu elevii au fost înscriși la Crosul Copiilor secțiunea II Cursă specială CES, dar și la olimpiada „Demostene”, secțiunea creație literară, obținând premiul II și mențiune.





Atât în timpul anului școlar, cât și în perioada vacanțelor școlare se desfășoară în incinta unității de învățământ grădinița socială, în urma încheierii parteneriatului cu ONG Salvați Copiii! Beneficiarii acestui program sunt preșcolari cu situație financiară precară, din familii mono-parentale sau lăsați în grija unor rude neșcolarizate.









Cultivarea interesului pentru școală se face permanent prin asigurarea materialelor necesare pe baza parteneriatelor ce asigură accesul la lectură sau activități ludice. În vederea atingerii acestui obiectiv am încheiat un parteneriat cu Asociația Pro Activ pentru Comunitate în urma căruia s-a îmbunătățit baza materială a grădiniței- structura școlii în valoare de 15.000 de lei. Pentru învățământul primar și gimnazial s-a obținut în urma parteneriatului încheiat cu Asociația ASCENDIS două minibiblioteci dotate cu 40 de cărți de beletristică pe care le-am amplasat în curtea școlii astfel încât elevii au acces permanent indiferent de programul bibliotecii școlare.







- Lucrați cu cele mai numeroase grupuri defavorizate din Mangalia.



- Deoarece școala este amplasată într-o comunitate predominant de etnie turcă, am considerat necesar protocolul de colaborare cu Uniunea Democrată Turcă Tătară din România și studierea limbii materne - turcă. În plus, elevii de etnie turcă beneficiază de un laborator de limbă turcă, în care se desfășoară și ore de religie musulmană și istoria tradițiilor.



Un proiect aplicat cu succes pentru cei care au renunțat la studii sau pentru cei care sunt depășiți de vârstă este programul „A doua șansă”. Programul oferă adolescenților și adulților din medii sociale diverse șansa finalizării învățământului obligatoriu fără a-și întrerupe activitățile profesionale.





În urma colectării unor alimente sau rechizite din activități SNAC au fost ajutate toate familiile defavorizate.



Ca ajutor financiar, toți elevii care frecventează cursurile și provin din familii defavorizate primesc lunar burse de ajutor social din partea primăriei, în urma îndrumării atente a cadrelor didactice diriginte și a mediatorului școlar.





Colectivul de elevi este divizat în mai multe grupuri defavorizate, după cum urmează: elevi care nu beneficiază de îngrijire medicală, elevi care locuiesc în condiții precare, neavând minimul de confort, din familii numeroase ce nu le asigură accesul la educație considerând că nu este prioritar, fără modele pozitive. Mulți trăiesc cu teama de a rămâne fără locuință, fiind stabiliți în centre sociale, instabilitate ce cauzează rata mare de absenteism. Sărăcia, lipsa educației, lipsa motivației și capacitatea redusă de a înțelege importanța școlii, familiile monoparentale cu copii numeroși reprezintă factorii ce determină apariția unui grup defavorizat constant în comunitatea locală. Copiii proveniți din aceste familii sunt școlarizați în instituția noastră de învățământ deoarece fac parte din circumscripția acesteia.





Un alt grup defavorizat îl constituie elevii care provin din familii nevorbitoare de limbă română, care necesită o atenție deosebită în integrare și evoluție.





Numărul ridicat de elevi cu CES școlarizat în instituția noastră este o altă provocare la care trebuie să răspundem și să oferim condiții optime pentru adaptarea procesului educativ și integrare.





În comunitate există un număr mare de adolescenți și adulți care fie nu au frecventat niciodată cursurile, fie au abandonat pe parcursul celor opt ani de învățământ primar și gimnazial. Astfel, se află în imposibilitatea de a se angaja și de a avea un trai decent. Școala noastră vine în sprijinul acestui grup defavorizat, oferindu-i posibilitatea de a încheia parcursul școlar, finalizat cu posibilitatea eliberării unei diplome de zece clase în urma protocolului de practică la Colegiul Economic - partener.



- Ce schimbări măsurabile a produs inițiativa dvs.?



- În anul școlar 2022-2023, am reușit prin promovarea viziunii, prin micile rezultate obținute într-un timp scurt și prin implicarea ONG-urilor și Serviciului de protecție socială să mobilizăm comunitatea și să înscriem în clasele pregătitoare elevi care au rămas neșcolarizați anul trecut, obținând trei clase de pregătitoare după patru ani de zile în care planul-cadru de învățământ prevedea doar două.





De asemenea, m-am implicat personal în organizarea unor evenimente de atragere a părinților neșcolarizați, de promovare a programului „A doua șansă” și urmează a se înscrie un număr mare de oameni care au renunțat la învățământul primar și gimnazial și sunt depășiți de vârstă pentru a continua la zi. Aceștia au depus actele la secretariatul unității, urmând a fi înmatriculați în luna septembrie, potrivit calendarului. O altă schimbare importantă este integrarea elevilor cu CES în colectivul de elevi cu ajutorul psihologului angajat din fonduri PNRAS, elevi cu probleme de comportament care, pe lângă aceste cerințe speciale care îi etichetează uneori , provin si din centre de plasament. În urma colaborării cu psihologul și după nenumărate acțiuni de prevenție a violentei si consumului de substanțe interzise desfășurare de ONG și politie, am reușit să diminuam numărul de incidente in care acești elevi erau implicați sau pe care chiar ei le generau în anumite situații. În lunile noiembrie-decembrie s-au înregistrat un număr de patru incidente de violență și instigare la consum de substanțe interzise, în care s-a solicitat ajutorul organelor abilitate. În urma consilierii oferite s-a ajuns în final, în luna iunie la reducerea semnificativă a bullyingului și lipsa totală a consumatorilor și traficului de substanțe interzise.





Mai mult, elevilor care provin din medii defavorizate li s-au oferit rechizite, șansa de a participa în proiecte de tip Erasmus într-o altă localitate, de a participa la activități recreative, de a-și dezvolta abilitățile creative și digitale și de a călători cu ajutorul fondurilor obținute din PNRAS. Trebuie menționat că de multe ori elevii renunță la a mai frecventa cursurile deoarece nu au rechizite sau se simt inferior vestimentar celor din jur. Din fericire, prin acest proiect, am reușit să reducem abandonul și să îmbunătățim comportamentul grupului țintă, dorind să fie recompensați cu excursii și tichetele sociale care sunt condiționate de evoluția copiilor, comportament, rezultate școlare și prezentă.





Pentru egalitatea de șanse am obținut și recomandări pentru elevii de etnie romă, care i-au ajutat să fie admiși la licee bune în pofida rezultatelor nesatisfăcătoare de la examenul de Evaluare Națională, asigurându-le astfel un traseu școlar armonios, în ciuda faptului că fără aceste recomandări riscau a rămâne neșcolarizați, abandonând învățământul superior în cazul admiterii într-o altă localitate.





De asemenea, s-au asigurat și înscrieri ale elevilor pe locuri destinate elevilor cu CES, unul dintre aceștia fiind admis la cel mai prestigios liceu din localitate, profil matematică-informatică, în urma îndrumării mele și a doamnelor diriginte.





Urmăresc cu atenție și parcursul celor din programul național „A doua șansă”, program ce oferă multor oameni șansa de a se angaja, finalizând 10 clase după absolvirea cursurilor în paralel cu realizarea programului de practică la un liceu partener. Cele 10 clase le oferă o șansă la viață mai bună, posibilitatea de a susține examenul de obținere a permisului și o impresie mai bună față de propria persoană, un plus valoare comunității.





Prin programul desfășurat în parteneriat cu ONG ,, Salvați copiii!” elevii din învățământul preșcolar și primar primesc sprijin în realizarea temelor și învățare, masă caldă, rechizite și oportunitatea de a petrece timpul într-un mediu sigur și armonios, nu doar în timpul anului școlar, ci și pe perioada vacanțelor, fapt ce asigură salvarea de la o viață grea a cel puțin unei părți dintre acești copii.





Tot în acest an școlar am încheiat diverse parteneriate și am obținut prin sponsorizare minibiblioteci care au fost amplasate în curtea școlii, unde elevii au acces permanent la cărți potrivite vârstei lor, cărți ce pot fi răsfoite indiferent de programul școlii sau al bibliotecii școlare. Acestea pot fi împrumutate sau luate acasă fără nicio obligativitate, idee ce a surâs copiilor care se refugiază în actul lecturii.





Tot pentru bunăstarea elevilor la școală, am organizat activități de plantare a unor flori și copaci de către elevi. Această activitate i-a făcut mai responsabili, renunțând la a mai călca spațiul verde, dar le-a oferit și sentimentul de apartenență, de posesie a unui obiect și de respect pentru munca proprie și a celor din jur. Comportamentul acestora față de mediu începe a prezenta aspecte pozitive.







- Dacă ați fi putut lua alte decizii cu privire la unitatea de învățământ, unde ai fi procedat altfel?



- Aș fi asigurat ore de terapie și consiliere pentru părinții și tutorii legali ai beneficiarilor proiectului PNRAS. Aș fi apelat la sponsori locali din mediul de afaceri privat care ar fi dispuși să asigure o masă caldă și rechizitele necesare nu doar grupului dezavantajat, ci și întregului colectiv de elevi și cadre didactice, astfel încât să se elimine discriminarea pozitivă. Aş fi organizat şi cercuri artistice de dans tradițional care facilitează cunoașterea și acceptarea valorilor inter și multiculturale.





- Probabil că s-au gândit că ar fi oportună aducerea din afară a unui cadru didactic. Și am fost detașat în interesul învățământului începând cu data de 1 noiembrie 2022. La ora actuală urmez un al doilea master, la București, pe management educațional, pentru că-mi doresc să mă perfecționez.