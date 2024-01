Nicolae Dobre, omul care menţine viu spiritul oinei în România. "Totul a început la Constanţa"

- Prin viu grai de către Spiru Haret în anul 1898, iar prin lege în 1999, când a fost semnat un memorandum între Republica Moldova și România, în care se preciza faptul că oina este sport național în cele două țări surori. Totuși, pentru prima dată când este precizată în mod explicit amintim Legea 96 din 2014, care a modificat Legea 69 din 2000, în care se precizează în mod expres că oina este sportul național al României. Ulterior, același lucru a fost întărit prin Legea 87 din 11 aprilie 2023, prin care se instituie și ziua națională a oinei în data de 9 mai.- Apariția regulamentului unic este rezultatul deciziei lui Spiru Haret, care, fiind ministrul Instrucțiunii Publice în 1898, aprobă primul regulament oficial al jocului de oină valabil la nivel național.- Am avut ocazia să cunosc acest sport deosebit prin natura atribuțiunilor de serviciu, fiind ofițer in cadrul structurii de pregătire a Gărzii de Coastă, fosta Direcție a Poliției de Frontieră Constanța. Am putut să văd antrenamentele echipei fanion a Poliției de Frontieră, A.C.S. Frontiera Tomis. M-a fascinat acest sport, fiind plăcut impresionat de tradiția sa, de istoria sa în MAI. Am apreciat extraordinar valențele acestui sport, considerând că acesta merită mai mult, având potențial foarte mare. Ca urmare, m-am implicat în activitatea clubului sportiv din Constanța și am hotărât să asigur acestui sport aceleași condiții ca și la celelalte discipline sportive.- În data de 15 decembrie 2007 am fost ales președinte al F.R. de Oină, la București, în sala „Gheorghe Hagi“, de către o mână de oameni inimoși care încercau să țină trează flacăra acestui sport național. Am venit în fața lor cu un proiect ambițios, care cuprindea faptul că oina va intra într-o etapă nouă, ce va include sensibilizarea instituțiilor responsabile pe linie de cultură, educație și sport. Desigur că nu au crezut toți în mine, știind situația precară a oinei, care era aproape invizibilă la nivel național, fără contacte internaționale, cu doar 3-4 echipe de seniori, din care 3 ale MAI, și cu doar 3-4 competiții anuale. Tot ce am cerut a fost să se aibă încredere în mine și să fiu ajutat pentru că oina merită și poate tot mai mult. Un singur contracandidat am avut, pe Nicolae Postolache, regretatul profesor, pe care l-am respectat enorm. Domnia sa, după alegeri, m-a felicitat din inimă pentru mandat și a promis ca îmi va fi alături cu tot suportul lui.