Pacienţi "scalpaţi" de bani, în laboratoarele de analize medicale. "Nu ai încotro! Ori scoți banu', ori mori!"

La Bioclinica, tarifele sunt aceleaşi de câţiva ani, dar este nevoie, şi aici, de o majorare, au precizat reprezentanţii laboratorului, tot din cauza creşterii necontrolate a altor preţuri. La Spitalul Municipal Medgidia, managerul, dr. Dorel Oprea, a precizat că se gândeşte la creşterea tarifelor, din cauza preţurilor la reactivi şi nu numai, dar mai ales a costurilor pentru mentenanţa Renar a aparaturilor din dotare.



„Nu am putut mări tarifele mai mult deoarece deveneau inaccesibile”



Reprezentanţii unui alt laborator din municipiul Constanţa au precizat că anul acesta nu au mărit tarifele şi speră să nu o facă. „Noi am avut o mărire de tarife de 1-2 lei în principiu, anul trecut. Nu am putut mări tarifele mai mult deoarece deveneau inaccesibile. Preţurile se actualizează mereu pe site-ul nostru, în portofoliu având peste 2.700 de analize”, au adăugat aceştia.



La alte laboratoare am observat că se înregistrează creşteri la majoritatea investigaţiilor, cu câte un leu, doi, trei, cinci, zece şi mai mult, bineînţeles. De pildă, în prezent, preţul unei hemoleucograme este de 50 de lei, creatina serică- 19 lei, urocultură- 59 lei, profil genetic pancreatită ereditară- 2.530 lei, vitamina D- 157 lei, Progesteron- 49 lei, acid uric seric- 14 lei, calciu seric- 12 lei, coprocultură-50 lei, dozare carbamazepină- 129 lei, examen citologic puncţie tiroidiană- 190 lei, hemoglobină glicozilată- 42 lei, sodiu seric- 15 lei, TSH- 39 lei, vitamina C-275 lei.





Ce spun bolnavii despre toate aceste majorări? „Ieri, am mers la mai multe laboratoare, pentru a-mi face analizele de sânge. Mă gândeam că voi avea de plătit în jur de 400 de lei, dar, ce să vezi? Surprize-surprize. La ghișeu mi s-a spus că am de plătit 500 de lei. Înainte de pandemia de Covid și chiar imediat după aceea erau mai ieftine analizele, dar acum au alte prețuri. Ar trebui să se afișeze peste tot adaosurile comerciale pentru că orice firmă de analize este în speță un SRL sau SA și, bineînțeles, modificările de tarif, dacă există. Dacă alegeam să le fac cu bilet de trimitere de la medic, atunci, programarea se făcea peste o lună, poate chiar două, din cauza fondurilor insuficiente, or, eu nu am timp să aștept. Oricum, modificările de tarife se simt bine la buzunar. Nu ai încotro! Ori scoți banu', ori mori!”, ne-a declarat Damian P.





Mioara C. ne-a mărturisit că tot în luna ianuarie a plătit cu 100 de lei mai mult pe nişte analize uzuale. „De data aceasta, nu am avut decât 8-9 analize de făcut, pentru care am dat 450 de lei, faţă de 350 lei, cât am dat pe ele în urmă cu aproximativ un an”, a spus femeia.





La momentul actual, în judeţul Constanţa există zeci de laboratoare unde se poate merge pentru investigarea stării de sănătate. Bani să fie, că centre de recoltare avem din belşug, nu ducem lipsă de aşa ceva. Din păcate, anul 2024 a venit cu o veste proastă pentru bolnavi: tarifele au crescut, acum pentru verificări de rutină trebuie să scoatem mai mulţi bani din buzunare. De parcă nu era de ajuns, după toate scumpirile pe care le-am suportat cu toţii în ultima vreme, acum, şi preţul analizelor medicale a luat-o razna. Cât? Suficient de mult ca unii să nu și le poată permite sau să le fie greu accesibile.De ce au crescut tarifele analizelor? La Spitalul CF Port, directorul unității sanitare, dr. Iuliana Botezatu, ne-a declarat că ei au făcut o modificare de tarife pe care au pus-o în aplicare de la 1 ianuarie 2024. „Aceste majorări de tarife se fac de fiecare dată când cresc costurile de producţie ale analizelor, salariilor, dar şi când creşte preţul achiziţiilor de reactivi. Cum toate au explodat, nu am avut încotro. Ne aliniem, şi noi, la tarifele contra cost, la preţurile generale. De exemplu, la biochimie, unele costuri au crescut de la 13 lei la 15 lei, ceea ce nu mi se pare o majorare foarte mare. În general, costurile au crescut mai mult la analizele speciale. Noi am încercat să le menţinem mult timp la preţurile cele mai mici din oraş, dar ne este imposibil să mai facem acest lucru”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.