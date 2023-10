Disperare în rândul asiguraţilor. "Nu mai avem plafon!", răspunsul care ridică tensiunea pacienţilor

Bineînțeles, acesta nu este singurul centru în respectiva situație. De fapt, lună de lună, pentru bolnavi totul este ca un deja-vu: „Nu mai avem fonduri disponibile. Veniţi la începutul lunii viitoare sau sunaţi peste câteva săptămâni”, „Am terminat plafonul de la CJAS. Nu vă puteţi face analizele decât plătindu-le”, „Nu vă putem ajuta decât contra cost”. Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, la stabilirea sumei contractate pentru investigaţiile medicale paraclinice (analize de laborator, radiologie imagistică, anatomie patalogică etc.) cu furnizorii, se au în vedere capacitatea tehnică și resursele umane (medici cu specialitatea microbiologie medicală, farmacişti cu specialitatea laborator farmaceutic/analize medico-farmaceutice de laborator, biologi, chimişti, biochimişti etc), precum și adresabilitatea din anul anterior.



Constănțenii fac reclamații la CJAS că sunt programați abia peste două luni



Aceştia au precizat că serviciile medicale paraclinice (analize laborator, RMN/CT) sunt considerate servicii medicale programabile (dacă sunt urgente, persoana trebuie internată într-o unitate medicală și i se efectuează analizele) și se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. Cu biletul de trimitere, persoana asigurată se prezintă pentru efectuarea investigațiilor la un laborator care are încheiat un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.





„În cazul în care nu se pot efectua investigațiile medicale paraclinice la momentul prezentării la furnizor, persoana asigurată este programată în altă zi, în termenul de valabilitate al biletului, precizându-se pe verso-ul biletului de trimitere ziua în care se poate prezenta. Termenul de valabilitate al biletului este de 30 de zile ( boli acute) sau 90 de zile (boli cronice sau RMN, CT), după caz. Așadar, practica programărilor prin telefon nu este una în concordanță cu legislația. Prin telefon, reprezentantul laboratorului nu se poate asigura că persoana care sună are un bilet de trimitere emis pentru vreo afecțiune. Practic, programându-se o persoană prin telefon, șansele unui pacient care are cu adevărat nevoie de analize, având biletul de trimitere în mână, scad foarte mult. Primim și noi zilnic apeluri de la asigurați care reclamă faptul că au sunat și au fost programați abia peste două luni. Când sunt întrebați dacă au bilet de trimitere, cei mulți dintre aceștia răspund: «păi mai întâi mă programez și apoi solicit medicului de familie biletul». Biletul de trimitere nu se solicită, investigațiile și serviciile medicale la cerere nu se decontează. Biletul de trimitere este eliberat de medicul de familie sau de către medicul specialist, în urma actului medical propriu, pacienților simptomatici, pentru care sunt necesare investigații pentru a li se stabili un diagnostic”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Drăgoi.





Dacă asiguratul nu are nicio afecțiune acută sau cronică, însă dorește să afle cum îi este starea de sănătate, acesta are la dispoziție consultația preventivă de la medicul de familie, în urma căreia i se pot recomanda și analize de laborator. Pentru analizele preventive recomandate persoanelor cu vârsta peste 40 de ani, laboratoarele pot depăși valorile de contract, a adăugat reprezentantul CJAS. La fel, pot depăși plafonul și pentru analizele necesare gravidelor, iar investigațiile paraclinice pentru bolile grave sunt suportate din FNUASS în afara plafoanelor.





Ce îi deranjează, însă, pe oameni este că, după zeci de ani de contribuţii la stat, când se îmbolnăvesc şi ei o dată sau vor să își facă preventiv nişte analize, sunt nevoiţi să aştepte prea mult. „Acum zece ani mi-am făcut ultimele analize gratuite. Din păcate, de data aceasta, nu am avut noroc. La laboratorul din cartierul meu, nu am nicio şansă să fiu investigat până la iarnă. Pentru ce mai cotizăm?”, ne-a declarat Cornelia M. La fel i s-a întâmplat şi lui Constantin L.





„Aştept deja de două luni şi nu mi-am făcut încă analizele. Mereu aceeaşi replică că nu mai au plafon. Mi se ridică tensiunea când aud aşa ceva! Mori, dacă nu ai bani să le faci contra cost”, a spus bărbatul.





Totuşi, exact cum am menţionat la începutul articolului, în unele zone ale orașului, la laboratoarele mici mai sunt fonduri. De exemplu, la Poliana, se pot face programări pentru începutul lunii noiembrie, iar la Sinmed Analisis se poate merge chiar săptămâna viitoare. La NPA, în schimb, fondurile sunt limitate. Pentru luna aceasta, nu se mai fac programări, dar puteţi fi trecuţi pe o listă de aşteptare, în caz că există vreo suplimentare de plafon. Dacă nu, pentru noiembrie, programările se vor face luna aceasta, pe 27 octombrie, între orele 14.00 şi 16.00.





De cele mai multe ori, la laboratoarele de analize medicale nu se poate ajunge decât cu cel puțin o lună înainte, chiar dacă bietul om a contribuit o viaţă întreagă la sistemul asigurărilor de sănătate şi are bilet de trimitere de la medicul de familie. De ani buni, în județul Constanța, Synevo este unul dintre cele mai căutate laboratoare de analize medicale, iar primele zile ale lunii sunt mereu şi cele mai aglomerate, pacienţii stând la cozi interminabile. În zona ICIL, de exemplu, la centrul de recoltare, programările sunt făcute până inclusiv în luna decembrie. „Nu ştim când să vă spunem să veniţi. Momentan nu ştim ce se va întâmpla începând de anul viitor. Mai reveniţi spre sfârşitul anului”, au precizat angajaţii centrului de recoltare.