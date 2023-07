Ai venit din străinătate și ai nevoie de medic? Uite ce poți face!

În aceste situații, se pot prezenta la orice medic, din orice unitate medicală, fără niciun fel de trimitere sau alt document. Înainte de a obține calitatea de asigurat, românii pot beneficia de un pachet minimal de servicii de îngrijire a sănătății. „Se pot înscrie la un medic de familie în baza buletinului de identitate. O pot face chiar dacă nu sunt asigurați, deoarece și persoanele neasigurate la sistemul de sănătate beneficiază de un pachet de bază, care cuprinde servicii medicale, urgențele, servicii de îngrijire a sănătății, medicina primară. În ceea ce privește medicina de familie, pentru persoanele neasigurate cuprinde aproximativ aceleași servicii ca și pentru persoanele asigurate. Diferența constă în următoarele: atunci când are nevoie de analize de laborator, o persoană neasigurată le va plăti. La fel medicamentele nu sunt compensate. Dacă o persoană se întoarce în țară și se angajează, devine asigurată la sistemul de sănătate. Dacă nu s-a angajat, dar dorește să fie asigurată la sistemul de sănătate din România, persoana respectivă poate merge la ANAF, completează o declarație prin care se obligă să plătească timp de un an o contribuție egală cu 10% din șase salarii minime pe economie, adică 1.800 de lei pe an, o sumă mult mai mică decât o spitalizare de 3 zile”, informează purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurare de Sănătate Constanța, Aurelia Rădoi.





În cazul copiilor născuți în străinătate, părinții trebuie să meargă la Direcția de Evidență a Persoanelor pentru a solicita eliberarea unui certificat de naștere românesc. Copiii minori sunt asigurați la sistemul de sănătate până la 18 ani sau, după caz, până la 26 de ani, în baza adeverinței eliberate de universitatea la care își urmează studiile.





