Nu vă panicaţi! CJAS Constanța se află la zi cu plățile pentru concediile medicale

Așa cum prevede Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, angajatorii au la dispoziție 90 de zile de la data eliberării concediului medical al salariaților să depună solicitare la Casa de Asigurări de Sănătate pentru restituirea sumelor plătite salariaților care se suportă din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În acest moment, CJAS Constanța efectuează plățile pentru solicitările de restituire depuse în luna iunie 2022. De precizat că, potrivit aceleiași ordonanțe, casele de asigurări au la dispoziție 90 de zile de la primirea cererii de restituire să efectueze plățile. În concluzie, CJAS Constanța nu are plăți restante, ci se află la zi cu restituirea sumelor plătite de angajatori pentru concediile medicale de care au beneficiat salariații acestora.





„Presiunea pe bugetul FNUASS în ceea ce privește plata concediilor medicale care se suportă din fond a început odată cu pandemia Sars-CoV-2. Așa cum am precizat și anul trecut, numărul concediilor medicale a crescut cu 40 % față de anii anteriori nepandemici. Anul 2021 a fost cel cu cele mai multe concedii medicale eliberate. Anul acesta, în ceea ce privește numărul concediilor medicale cauzate de infectarea cu acest virus, putem spune că a scăzut, dar nu semnificativ. Din cele 18.300 de cereri depuse pentru restituirea sumelor plătite de angajatori pentru concediile medicale de care au beneficiat salariații acestora, 7.150 au fost pentru concedii medicale de izolare sau carantină. Dacă în anul 2019 am plătit pentru concedii medicale 80 de milioane de lei, anul acesta am plătit deja 89 de milioane de lei, plăți care vizează concedii medicale eliberate până în luna mai 2022, ceea ce înseamnă că până la finele anului sumele pe care le vom avea de plătit pot crește semnificativ. Este îmbucurător faptul că suntem cu plățile la zi (cereri depuse în iunie), ceea ce înseamnă mai puțină presiune pe angajatori”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Rădoi.







Modificări ale legislaţiei privind concediile pacienţilor cu afecţiuni oncologice



Aceasta a precizat că, în ultimii trei ani, legislația privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a suferit mai multe modificări. Cea mai recentă, cu impact pozitiv asupra drepturilor asiguraților, este cea referitoare la concediul medical pentru însoțitorii persoanelor cu boli oncologice la tratament și pentru supravegherea și îngrijirea copilului cu vârsta până în 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării.





Astfel, asiguratul care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist beneficiază de concediu și indemnizație de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an. Referitor la stagiul minim de asigurare pentru acordarea acestor drepturi, s-a ajuns la şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Cuantumul brut lunar al indemnizației acordate este de 85% din baza de calcul pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportat integral din bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS). În privinţa eliberării certificatului medical, aceasta se realizează de către medicul specialist, în baza acordului pacientului și adeverinței de la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul oncologic. Din adeverință trebuie să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul. Atenţie! Pacientul își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament. Din aprilie, de când este în vigoare această prevedere, și până în prezent, CJAS Constanța a eliberat 29 de astfel de adeverințe.

Din această sumă, circa 62 de milioane de lei au fost plătiți pentru concedii medicale pentru diferite afecțiuni (din care 20 de milioane de lei pentru Covid - 19), iar aproximativ 28 de milioane de lei pentru concediile medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav sau risc maternal.