Garda de Mediu, acţiune fulger pe litoral! S-a lăsat cu sesizări penale

Acțiunea a fost coordonată de comisarul general adjunct Florin Bănică şi s-a desfășurat cu sprijinul mai multor echipe de comisari din țară, care au fost detașate pe litoral în scopul suplimentării efectivelor de la malul mării, dar și al eficientizării tipului de reacție în cazul sesizărilor primite de la cetățeni. În timpul controalelor, comisarii GNM au constatat numeroase încălcări ale legislației de mediu, fapt care a generat următoarele rezultate ale acțiunii de control: 182 de inspecții efectuate, 84 de sancțiuni aplicate, 1,2 milioane lei - valoarea totală a amenzilor, şase suspendări de activitate, o desființare de lucrări cu aducerea terenului la starea inițială, precum și confiscarea unui autovehicul. În plus, a fost înaintată și o sesizare penală, către organele în drept, pentru depozitări necontrolate de deșeuri. „Am extins numărul de controale în zona stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, pentru ca turiștii care își petrec vacanța aici să se bucure de plaje și unități de cazare curate și primitoare. Evident, au fost găsite numeroase nereguli, motiv pentru care am aplicat sancțiuni drastice și am ajuns până la suspendări de activitate și sesizări penale pentru cei care nu înțeleg că trebuie să respecte legea. Sperăm că, pe viitor, cei vizați vor înțelege că unde-i lege nu-i tocmeală și vor lua din timp măsuri pentru evita să fie sancționați”, a declarat comisarul general al Gărzii de Mediu.





Pe toată durata vârfului de sezon estival, mai exact în perioada 11 iunie - 14 august, Garda Națională de Mediu a desfășurat o amplă acțiune de control în zona stațiunilor de pe malul Mării Negre, care a vizat verificarea respectării prevederilor legislației de mediu la nivelul unităților de cazare și alimentație publică, al șantierelor, precum şi al operatorilor de salubritate care activează în zonă.