Recuperarea medicală este o problemă? ABC Medical Center vă ajută să vă recăpătați condiția fizică

Potrivit dr. Mihaela Ciufu, o parte dintre proceduri sunt decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța. Pentru ce tip de afecțiuni se prezintă, în general, constănțenii? Cel mai des, ei ajung la clinică pentru terapia durerii. În ajutorul lor, personalul medical vine numai cu aparatură ultraperformantă, dintre toate Super Inductive Sistem (SIS) fiind cel mai nou pe piață, aparatul folosindu-se, în vindecare, cu ajutorul undelor electromagnetice de înaltă intensitate. „Acesta este foarte bun în vindecarea fracturilor, în ameliorarea durerilor, are efect miorelaxant, miostimulator și pentru mobilizarea articulară. În plus, merge aplicat direct pe haine sau pe ghips şi vindecă fracturile în profunzime, cum alte aparate aflate pe piață nu o pot face. Totodată, accelerează vindecarea și stimulează corpul pe partea neuromusculară, dar acționează și asupra mobilității. Desigur, avem și alte aparate, din gama de laser, ultrasunet, curenți interferențiali, curenți diadinamici. Un aparat care nu se găsește peste tot este cel de unde scurte, care are a permeabilitate în profunzime, în recuperarea articulară, osoasă. Pacienţii trebuie să ştie că noi recuperăm aici atât bolile degenerative (coxartroze, gonartoze, artroze de articulații mici), cât și herniile de disc şi nu numai. La clinică se pot prezenta și pacienții cu tulburări de statică vertebrală modificată, cum sunt scoliozele, cifozele, deformări ale coloanei vertebrale sau anumite poziții vicioase. În plus, le punem la dispoziţie și o sală de kinetoterapie, unde se face gimnastica medicală. Totodată, îi putem ajuta pe bolnavii care au suferit un accident vascular cerebral sau alte afecțiuni neurologice. Acestora li se adaugă cei cu boli inflamatorii, cu spondilite, poliartrită reumatoidă etc”, a explicat medicul.

Procedurile practicate sunt accesibile pentru toate buzunarele, noninvazive, nedureroase, iar executarea lor este făcută de profesioniști și persoane calificate cu experiență îndelungată în domeniul recuperării medicale. Pentru orice fel de informații, puteți suna la următoarele numere de telefon: 0742.145.114, 0241. 610.199. Atenție! Clinica oferă servicii de recuperare medicală cu aparatură de ultimă generație. Ce indicații au aceste proceduri? Fizioterapia, de exemplu, poate fi utilă în cazul a numeroase probleme de sănătate care afectează oasele, articulațiile și țesuturile moi, cum ar fi durerile de spate, gât, artrita, urmările unei amputări, durerile de umăr și diferite leziuni. Totodată, ședințele sunt indicate inclusiv celor care au probleme de mișcare, rezultate în urma unor accidente vasculare cerebrale, scleroză multiplă, Parkinson, atac de cord.De asemenea, fizioterapia se recomandă în cazul afecțiunilor pulmonare sau de respirație, cum ar fi astmul, boala pulmonară obstructivă, fibroza chistică, laringita, bronșita. Vă simțiți obosiți? Ați avut o zi încărcată la birou? Fizioterapia vă ajută să scăpați de apăsătoarele stări de oboseală ori durere, și să vă recuperați forța musculară.