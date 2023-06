Blestemul pacientului de la țară. "Noroc că m-au adus copiii la medic în oraș, că altfel muream!"

Dacă în municipiu nu există reclamaţii privind serviciile acordate pacienţilor, lucrurile stau cu totul altfel la ţară. „Eu am aşteptat două săptămâni până am reuşit să dau de medicul de familie. Dacă sunt probleme şi nu se poate prezenta mereu la cabinet, măcar să fim anunţaţi, să nu mai fim puşi degeaba pe drumuri. Luna aceasta, m-am dus degeaba, pentru că nu am dat de ea, deşi pe uşă scria că are program”, ne-a mărturisit Doina M.





La fel li s-a întâmplat şi altor cetăţeni, din diferite zone ale judeţului. „Eu am ajuns, până la urmă, în Constanţa, la o clinică privată, dar asta pentru că m-au adus copiii. Altfel, muream până acum”, ne-a spus Mara P. De ce se confruntă lumea cu astfel de situaţii? Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, la acest moment avem 362 medici de familie în județ. Desigur, sunt și localități acoperite, dar și unele care înregistrează deficit.



Lipsă de personal şi în spitale





Prin urmare, și asistența medicală este mai greu de acoperit. Dar ce te faci cu durerea, cu bolile, care nu sunt puține deloc? Mai mult decât atât, boala nu ține cont de vârstă, sex sau naționalitate și, când te simți rău, primul pas este să mergi la medicul de familie. Aceasta este soluția ideală. Apoi, în funcție de suferință, pacienții sunt redirecționați spre diferiți specialiști, care să-i investigheze amănunțit și să le stabilească o schemă de tratament. Înainte de a merge, însă, la un specialist, de multe ori, problemele de sănătate pot fi rezolvate de medicii de familie.





Revenind la deficitul de medici, la ora actuală, la Mangalia ar mai fi nevoie de încă șase medici de familie, de cinci în Medgidia, patru medici de familie în Cernavodă, de câte un medic de familie în Eforie și Hârșova. Mai prost la acest capitol stă orașul Năvodari, unde mai este nevoie de opt medici. În mediul rural, se caută alţi zece medici de familie în localitățile Mihail Kogălniceanu, Albești, Castelu, Chirnogeni, Ciobanu, Dobromir, Cuza Vodă, Dorobanțu, Rasova.





„Precizăm că necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul urban, cu deficit din punct de vedere al acoperirii cu medici de familie, se stabilesc pe unităţi administrativ-teritoriale. În localităţile urbane, numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie”, a subliniat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Drăgoi. Aceasta a mai spus că, ținând cont de faptul că unitățile sanitare din județul Constanța deservesc și mulți asigurați din județele limitrofe și că pe timpul sezonului estival asigură asistența medicală unui număr foarte mare de turiști, este clar că toate zonele/localităţile sunt deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi. Deci, suntem deficitari şi pe alte paliere, nu doar în ceea ce priveşte medicii de familie.





În prezent, datele CJAS arată că există deficit de personal medical pentru specialitățile clinice următoare: Chirurgie vasculară, Gastroeneterologie pediatrică, Pneumologie pediatrică, Oncologie pediatrică.





Situaţia este cu atât mai gravă cu cât probabil că, în câțiva ani, o bună parte dintre doctorii existenți (şi-aşa puţini la număr) care oferă servicii de medicină primară locuitorilor vor ieși la pensie. Din păcate, din cauza faptului că în unele comune sau sate se constată un deficit de medici, bolnavii nu au unde să meargă la consultații, motiv pentru care sunt nevoiți să străbată zeci de kilometri pentru a-și verifica starea de sănătate ori pentru a primi o banală rețetă de la specialişti. De ce nu se acoperă această specialitate cu medici tineri, de exemplu? „Foarte rar, un proaspăt absolvent de Medicină vrea să intre în sistem, pentru că medicina primară nu este atractivă din punct de vedere financiar și este foarte mult de muncă”, ne-a declarat un medic de familie.