Pacienţi supărați! "Plafonul la analize se termină mai repede ca pâinea caldă"

„Eu mi-am încercat norocul astăzi, la un alt laborator din cartier, unul mai mare, în speranţa că poate are mai multe fonduri. Din păcate, am primit acelaşi răspuns: nu mai avem fonduri. Încercaţi, din nou, la începutul lunii octombrie!”, a precizat Elena G. „Eu nu ştiu când se termină aceste fonduri. Şi dacă te prezinţi la unele laboratoare în primele zile ale lunii, tot sunt şanse să nu mai prinzi loc. Plafoanele se termină mai rău ca pâinea caldă”, a adăugat Elvira M.





Am încercat să aflăm de la reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate de ce se termină plafoanele laboratoarelor atât de repede şi de ce oamenii nu mai prind locuri. „Mulţi pacienţi s-au plâns că au fost puşi pe drumuri dacă vor să se programeze la un laborator. În acest sens, a fost o problemă, pentru că, până acum, foarte mulţi dintre ei făceau programările telefonic, ceea ce nu este legal. Spunem asta pentru că, dacă cineva deţine un bilet de trimitere, are obligaţia să meargă cu acesta la un laborator, unde i se scrie pe spatele biletului data programării. Listele de aşteptare se păstrează în Constanţa şi, în condiţiile în care lumea s-a obişnuit că acestea se pot face prin telefon, laboratorul nu ştie dacă persoana respectivă are sau nu bilet de trimitere. În acest fel, un pacient care nu are bilet de la medicul de familie se poate programa înaintea unuia care are trimitere. Cert este că plafoanele sunt diferite de la un laborator la altul. Noi avem încheiate aproximativ 30 de contracte, dar sunt trei-patru laboratoare care sunt foarte căutate. Plafoanele se epuizează din mai multe cauze: foarte mulţi s-au obişnuit să le ceară analize medicilor chiar dacă nu este absolut necesar, se fac programări prin telefon etc. Oricum, oamenii trebuie să meargă şi la alte laboratoare mai mici, unde se prelucrează analizele medicale, nu să le aleagă doar pe cele mari”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS, Aura Drăgoi.





Cum spuneam, la astfel de unităţi nu se poate ajunge decât pe bază de programare, şi asta cu cel puţin o lună înainte, dacă pacientul are un bilet de trimitere de la medic şi vrea să-şi verifice starea de sănătate gratuit, aşa cum are dreptul prin lege, în calitate de asigurat. Aşadar, la unele laboratoare de analize medicale, prima săptămână a fiecărei luni este şi cea mai aglomerată, pacienţii stând la cozi interminabile, uneori. Dacă vreţi să prindeţi un loc în luna în care primiţi trimiterea de la medicul de familie, sunt slabe şansele să şi reuşiţi. Motivul? Plafoanele lunare ale laboratoarelor aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate nu ajung, raportat la numărul de solicitări ale populaţiei, epuizându-se rapid. Aşa că ce le rămâne oamenilor este să aştepte până când le vine rândul. Din păcate, „boala“ este veche, nu de ieri, de azi. Între timp, asiguraţilor, deşi cotizează la sistemul asigurărilor de sănătate, nu le mai rămâne decât posibilitatea de a-şi efectua un set de analize contra cost. „Eu am bilet de trimitere de la medicul de familie pentru câteva analize medicale de rutină. Din nefericire, încă nu ştiu când voi fi programat“, ne-a declarat George V., un constănţean.