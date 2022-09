Noul Megane E-TECH Electric a ajuns în showroom-urile din Constanţa

Versiunea TECHNO are un preț de pornire de 43.100 €, TVA inclus, și are în plus aer condiționat automat (două zone) cu senzor de umiditate, ciclu purificare aer, scaun șofer reglabil pe înălțime cu ajustare lombară electrică, sistem multimedia OpenR Link, navigație, servicii Google, sistem audio Arkamys 6 difuzoare (2Bo 2Twi 2Bi), afișaj de bord high spec 12,3'', ecran multimedia 12'', lumină ambientală MultiSense: 48 lumini ambientale, adaptive, tapițerie mixtă piele/material textil reciclat ELZA REC Mottled Grey.





Cu un preț de pornire de 47.600 €, TVA inclus, versiunea ICONIC, vârf de gamă, are scaune ajustabile electric pentru șofer și pasager, cu reglaj lombar, masaj și memorarea poziției, sistem multimedia OpenR Link 12": navigație, servicii Google, sistem audio premium Harman Kardon 9 difuzoare (4 Bo + 4 Twi + 1 SW) și tapițerie piele Riviera Titanium Black.



Campanie specială, cu premii pentru câştigători



Pentru a marca prezența noului model în showroom-urile din întreaga țară,





Renault a lansat o campanie specială prin care îi invită pe cei interesați să răspundă provocării de a găsi destinația către care ar călători din localitatea lor, ținând cont de autonomia de 450 km (mixt, WLTP) a noului Megane E Tech electric.



Înscrierea în campanie poate avea loc online, pe platforma megane.renault.ro sau direct în showroom-uri, în perioada 12-24 septembrie.





În cadrul acestei campanii se vor acorda trei premii, prin tragere la sorți, premii care constau în oferirea unui test drive de o săptămână cu Megane E-Tech electric.





Noul Mégane E-TECH Electric este primul model al „generației 2.0” de vehicule electrice Renault. Echipat cu douăzeci și șase de sisteme de asistență (ADAS), împărțite în trei categorii (conducere, parcare și siguranță), Mégane E-TECH Electric se poziționează în topul clasei sale în ceea ce privește confortul șoferului, siguranța ocupanților și a celorlalți participanți la trafic.Mégane E-TECH Electric vine echipat cu unul dintre următoarele motoare: 96 kW (130 CP) și 250 Nm și 160 kW (220 CP) și 300 Nm. În privința bateriei, noul Mégane E-TECH Electric oferă două opțiuni: 40 kWh pentru o autonomie de 300 km (standard WLTP) sau 60 kWh pentru o autonomie de până la 470 km (standard WLTP, în funcție de versiuni). În ambele versiuni, dimensiunile bateriei rămân neschimbate, în special înălțimea record de 110 mm, și au o garanție de 8 ani.Noul Mégane E-TECH Electric este disponibil în șase culori: Rafale Grey, Schist Grey, Midnight Blue, Flame Red, Dymond Black și Glacier White. Pentru o notă mai personală, poate avea și un finisaj în două tonuri, având acoperișul, montanții și - în funcție de finisajul ales - protecția oglinzii laterale în: Schist Grey, Diamond Black, Glacier White sau Warm Titanium.Renault Mégane E-TECH Electric poate fi achiziționat cu un preț pornind de la 35.100 € TVA inclus, pentru versiunea EQUILIBRE E-TECH 40, 130 CP, având în echipare: proiectoare ceață (LED), airbag-uri tip cortină fată și spate, alertă oboseală șofer (Driver Drowsiness Alert), Automatic Emergency Braking (AEB) cu protecție pietoni și cicliști, geamuri electrice față și spate, cu impuls, sistem multimedia OpenR Link cu sistem audio Arkamys Classic, 4 difuzoare (2Bo 2Twi); afișaj de bord 12,3'' high spec și ecran multimedia 9''.