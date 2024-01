Sporul natural pozitiv, în scădere la nivelul județului Constanța

Numărul copiilor născuți vii a scăzut dramatic în județul Constanța, în decurs de un an. Potrivit ultimelor date publicate de către Direcția Județeană de Statistică (DJS) Constanța, numărul născuților vii a scăzut cu 220 în primele unsprezece luni ale anului 2023 față de perioada ianuarie-noiembrie 2022.În schimb însă, conform statisticilor, numărul deceselor a scăzut cu 1001 de persoane între lunile ianuarie-noiembrie 2023 față de aceeași perioadă din 2022. Astfel, numărul născuților vii ajunge la 5056 de persoane, iar numărul deceselor la 7432. Prin urmare, se înregistrează un spor natural negativ, de -2376 de persoane, între lunile ianuarie-noiembrie 2023, față de -3157 de persoane în aceeași perioadă din anul 2022.Și numărul căsătoriilor a scăzut la nivel județean, cu 255 în primele unsprezece luni ale anului 2023 față de aceeași perioadă din anul anterior. Cifrele au ajuns la 3754 de căsătorii înregistrate în perioada ianuarie-noiembrie 2023. Numărul divorțurilor, între lunile ianuarie-noiembrie 2023, a fost de 689, cu 249 mai puține decât cele înregistrate în aceeași perioadă din anul anterior. Numărul decedaților sub 1 an scade, totodată, cu 10 persoane în primele unsprezece luni ale anului 2023 (numărul fiind de 30 de decese) față de aceeași perioadă din 2022.