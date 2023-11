Statisticienii constănțeni au ieșit în stradă! "Vrem salarii egale pentru toţi bugetarii"

„Solicităm salarii conforme cu nivelul de pregătire și complexitatea activității desfășurate, echitate în raport cu instituțiile la nivel central și cu alte instituții, care indiferent de context primesc majorări salariale sau reîncadrări în anexele Legii nr. 153. Principalele revendicări care vor conduce la soluționarea problemelor existente la nivelul instituției noastre sunt: stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici cu funcții de execuție și conducere, precum și ale personalului contractual la nivelul administrației publice centrale; funcționarii publici și personalul contractual să beneficieze, pentru complexitatea muncii, de un spor de 15% aplicat la salariul de bază.





Având în vedere complexitatea și volumul mare de activitate, solicităm deblocarea angajărilor și mărirea schemei de personal. Facem precizarea că toate aceste revendicări au fost prezentate Guvernului României încă de anul trecut, printr-un memorandum care a fost aprobat și semnat de primul ministru al României, Nicolae-Ionel Ciucă, dar care nu a fost pus în aplicare. Solicităm Guvernului României asumarea acestui memorandum semnat și aprobat, respectiv punerea lui în aplicare.



Vom continua protestul spontan, iar în perioada următoare vom intensifica aceste acțiuni cu întreruperea totală a activităţii, până când revendicările noastre vor fi soluţionate”, au declarat statisticienii.





Aceştia au precizat că, așa cum guvernanții au „uitat” să aplice memorandumul, și statisticienii din întreaga ţară se simt pe deplin îndreptățiți să „uite” de colectarea, prelucrarea și publicarea datelor statistice referitoare la indicele prețurilor de consum, produsul intern brut (PIB), indicatori de întreprindere pe termen scurt, indicatorii pieței muncii, statistici de comerț internațional, populație și mișcarea naturală a acesteia, migrație, statistici agricole, statistici în domeniul transporturilor și energiei etc.



Potrivit şefului Direcției Judeţene de Statistică (DJS) Constanța, Monica Constantin, la ora actuală în cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea 39 de angajaţi. „Noi până acum am aşteptat liniştiţi să ni se întâmple şi nouă ceva bun, dar colegii mei, văzând că toate instituţiile publice obţin câte ceva doar prin presiuni asupra Guvernului, s-au hotărât pentru acest tip de acţiuni de protest. Probabil că se va ajunge la mai mult de-atât. Ce înseamnă aceste proteste? În primul rând, înseamnă că nu mai furnizăm date la Institutul de Statistică. Noi avem același salariu din 2018. Până acum s-a mărit cu 17 lei brut. De la aplicarea legii salarizării unitare, am rămas cu același salariu. De exemplu, un consilier superior cu vechime în muncă poate lua maximum 4.200 de lei. Venitul minim este 3.000 de lei”, ne-a declarat directorul DJS Constanța.





Ca şi săptămâna trecută, s-a decis adoptarea unei forme de protest spontan, care s-a desfășurat între orele 11.00-12.00, cu încetarea activităţii. Cu această ocazie, oamenii strânşi în faţa Prefecturii Constanţa au fluturat pancarte pe care scria: „DJS Constanţa- echitate, nu discriminare”, „Vrem salarii egale pentru toţi bugetarii”, „DJS Constanţa nu este Cenuşăreasa Administraţiei”, „Profesioniştii merită respect”. Ei au precizat că au adoptat această formă de manifestare pentru a-şi exprima nemulțumirea față de politicile de salarizare a statisticienilor.