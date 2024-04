Spitalul CF Port îşi schimbă aspectul de la o zi la alta. "Nimeni nu ne-a acoperit nici măcar cheltuielile cu utilităţile"

În pofida deficitului de personal existent şi a altor neajunsuri financiare, unitatea sanitară face progrese pe zi ce trece şi încearcă să reabiliteze permanent spaţiile pe care le deţine, pentru creşterea gradului de confort al pacienţilor. După inaugurarea de anul trecut a clădirii din port, acum se pune accent pe clădirea de pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 35 - 37. Imediat ce se intră în ambulatoriu, în partea stângă, mai există un culoar care duce la o mulţime de alte cabinete medicale, despre care poate că mulţi nu ştiu, şi care, acum, se află în plin proces de reabilitare. Se pare că, încet-încet, clădirea construită în urmă cu aproape jumătate de secol începe să-şi schimbe faţa, afişând una nouă, modernă. Din păcate, toate aceste schimbări de imagine, dotarea cu aparatură modernă şi multe altele costă, deci este nevoie de bani şi timp pentru ca întreaga clădire să-şi schimbe aspectul ponosit. Se poate vedea cu ochiul liber că în unele cabinete s-au făcut investiţii, că au fost modernizate şi dotate cu aparatură de ultimă generaţie. Pe de altă parte, există şi cabinete în care, pe pereţi, încă mai există faianţa verde-albăstrui din anii '70, dar în care aparatura este nouă. Pe scurt, mai sunt încă multe de făcut, dar proiecte şi ambiţie există.







Specializări noi, adresabilitate crescută



Bineînţeles, există şi intenţia de a se face mai multe angajări. „Pot să vă spun că, în ultima vreme, am tot organizat concursuri de angajare, mai ales pentru posturile de medici, având în vedere faptul că, la nivelul ambulatoriului, numărul de contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a crescut de la 6, câte erau în 2019, la 20, în 2024. Între timp, s-au diversificat şi specialităţile medicale. Acum avem şi Nefrologie, Stomatologie, Diabet şi boli de nutriţie, Pneumologie etc, iar adresabilitatea către aceste noi specialităţi este din ce în ce mai mare. Pe viitor, ne propunem ca pentru unele specialităţi noi să le atribuim şi paturi de spitalizare continuă în cadrul unor compartimente pe secţia de medicină internă. Deci, diversificarea serviciilor merge dincolo de ambulatoriu. Cu toate acestea, am convingerea că încă nu suntem suficient de intens percepuţi ca unitate sanitară. Vreme de aproape cinci ani, am funcţionat cu mai puţin de 50% din personal. Recent, am reuşit să ajungem la 58%. Este foarte delicat acest aspect, dar nu am putut organiza concursuri decât pentru posturile unice, în ultimii doi ani. La momentul actual, cel mai mare deficit de personal este în policlinică, pentru că în cadrul laboratoarelor, de exemplu, şi mă refer la laboratorul de imagistică, adresabilitatea a crescut foarte mult, la fel ca şi volumul de servicii. O noutate este că în scurt timp vom avea un compartiment de mamografie digitală de tomosinteză. Ne aflăm deja în posesia unui mamograf de ultimă generaţie, extrem de performant, iar când vom primi autorizarea de la CNCAN, în 30 de zile este posibil să îl punem în funcţiune. În plus, ne gândim să achiziţionăm un RMN deschis, care se adresează preponderent afecţiunilor musculo-scheletale, copiilor, persoanelor cu anxietate la astfel de examinări. În schimb, nu am reuşit, probabil, să convingem pentru această investiţie forurile superioare, în ultimii doi ani, deşi este pe lista noastră de priorităţi”, a declarat directorul Spitalului CF Port, dr. Iuliana Botezatu, pentru „Cuget Liber”.









O nemulţumire a managerului este legată de faptul că spitalul nu a fost niciodată sprijinit de autorităţile locale. „Noi nu avem decât veniturile noastre proprii din care trebuie să achităm absolut tot ce înseamnă cheltuieli cu salarii, contribuţii, utilităţi. Pentru noi a fost întotdeauna mult mai greu, pentru că nimeni nu ne-a acoperit nici măcar cheltuielile cu utilităţile. Facem faţă foarte greu cheltuielilor, câtă vreme nu se poate derula, în mod prompt, un contract cu respectarea termenelor de plată. Plăţile se fac fragmentat, cu întârziere şi eforturile noastre de a ne tripla, practic, volumul de activitate nu sunt, în consecinţă, urmate de triplarea veniturilor, pentru că nu reuşim să încasăm la timp, dar aceasta este o situaţie în care se află toată lumea”, a adăugat dr. Botezatu.







Cea mai mare problemă cu care s-au confruntat în ultimii doi ani a fost lipsa de susţinere, pentru investiţii, din partea Ministerului Transporturilor. Cu toate acestea, a precizat directorul, tot au reuşit să facă un efort investiţional din venituri proprii, care a însumat peste 2,5 milioane de lei. Chiar şi aşa, tot mai sunt multe de făcut, dar cum timpul le rezolvă pe toate, avem convingerea că şi proiectele acestea se vor duce la bun sfârşit.