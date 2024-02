Problemele nu ocolesc Spitalul CF Port Constanţa. "Unii s-au învăţat să ia salariu stând degeaba"

Mai mult decât atât, la nivelul finanţării contractuale, din momentul în care au intrat pe noul contract-cadru, situaţia s-a schimbat, în sensul în care unităţile sanitare publice, precum şi structurile de ambulatoriu şi cele de spitalizare aşteaptă finanţare pe măsura serviciilor facturate către CJAS care la rândul ei, s-a aflat într-o dificultate, din punctul de vedere al bugetului, aşa cum ştim că s-a întâmplat din septembrie-octombrie 2023. „A fost, în mod evident, o eroare de gestionare a bugetului pentru unităţile sanitare publice şi implicit pentru casele de asigurări de sănătate. Necesarul, până la momentul acela, era de aproape două ori şi jumătate mai mare decât ce s-a alocat. Ca urmare, au apărut plăţi întârziate, eforturi de a ţine situaţia sub control. Evident că a intervenit epuizarea fondului de rezerve etc. Pe de altă parte, în ceea ce ne priveşte, fondul de rezervă a trebuit să fie mobilizat pentru a finaliza lucrări de reparaţii, care au fost interzise, la un moment dat, din cauza Ordonanţei 90. Din păcate, aceste venituri proprii nu sunt inepuizabile şi nu reprezintă o plasă de siguranţă pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al unui spital, ci ele reprezintă o suplimentare a acestui venit, nu o fundamentare a acestuia, ceea ce este cu totul altceva”, a declarat managerul pentru „Cuget Liber”.



Instalaţiile vechi intră în avarie şi necesită reparaţii curente



Dr. Iuliana Botezatu a mai precizat că policlinica CF este cea mai mare unitate, ca suprafaţă utilă, dintre toate cele trei sedii, având aproape 3.000 mp, aici fiind nevoie de cel mai mare volum de investiţii, pentru că spaţiul a fost dat în exploatare în 1976, deci în urmă cu aproape jumătate de secol. Aşa că, din cauza vechimii apreciabile, are, şi ea, perioadele ei de uzură, instalaţiile fiind vechi, dar conforme cu suprafaţa, care nu mai funcţionează, uneori, corespunzător, intră în avarie şi necesită reparaţii curente. În acest context, a adăugat dr. Botezatu, a fost o mare greşeală să fie interzise fix reparaţiile curente, pentru că acestea se fac strict pentru a putea asigura funcţionarea unui spital. „Un articol din Ordonanţa 90 ne-a ţinut pe loc şi am avut avarii la conducte, la instalaţiile termice, care degradează restul investiţiilor, în momentul în care se produc inundaţii şi avarii. Referitor la clădirea din port, aceasta a fost consolidată şi modernizată, dar mai există câteva sectoare de la demisol, care nu au putut beneficia de finanţare. Am obţinut finanţare pentru camera de gardă, pentru blocul de sterilizare, pentru sistemul de termoizolaţie faţadă, pentru a creşte confortul termic şi să finalizăm şi aspectul exterior. Cu toate acestea, mai sunt câteva sectoare unde intervin costuri foarte mari pe partea de reabilitare, şi aici ne referim la o parte din demisol, unde se află chiar punctul de distribuţie a agentului termic şi centrala, unde sunt multe instalaţii de măsuri şi unde, evident, intervin cele mai mari cheltuieli. Acolo nu am beneficiat de finanţare şi nu am avut posibilitatea de a desfăşura, pe bază de memorandum, astfel de lucrări”, a explicat managerul.





O altă problemă a Spitalului CF Port face referire la faptul că, deşi luna trecută a fost adoptat proiectul care prevede transferarea a 15 spitale de la Ministerul Transporturilor către alte instituţii, până la acest moment nu s-a arătat nimeni interesat să preia unitatea sanitară de la malul mării.



Presiunea la nivelul conducerii s-a intensificat



Între timp, au fost doar anunţaţi că nu vor primi de la bugetul de stat decât salariile medicilor rezidenţi. Ca urmare, este de părere directorul, presiunea maximă la nivelul conducerii a rămas, s-a intensificat şi probabil că va atinge, în curând, cote exponenţiale, ca nivel al eforturilor. Pe lângă cele enumerate, se mai confruntă şi cu deficitul de personal, care s-a mai redus, dar tot există, asta în condiţiile în care timp de doi ani nu s-au putut face angajări. Ca urmare, le lipsesc medici pe specialităţile noi, din ambulatoriul integrat, respectiv pe Dermatologie şi Nefrologie.





Revenind la personal, dr. Botezatu ne-a mărturisit că, în general, angajaţii îşi desfăşoară activitatea conform contractului colectiv de muncă, dar că sunt şi câţiva salariaţi-problemă, mai rebeli, care nu prea vor să se supună regulamentului de ordine interioară. „De exemplu, la radiologie avem probleme cu personalul şi, până când nu îi schimbăm, probabil că acestea nu se vor rezolva. Unii s-au învăţat să ia salariu stând degeaba şi pot să vă spun că încă avem probleme și acum cu ei. Mai mult decât atât, avem plângeri la adresa lor nu numai de la pacienţi, dar şi de la alţi colegi cu care lucrează. Sinceră să fiu, eu am constatat că am avut parte, timp de cinci ani, de sabotaje permanente, mai mult sau mai puţin bine organizate. O unitate sanitară trebuie să îşi îndeplinească misiunea, or, în momentul în care un medic mă întreabă pe mine dacă este legal să facă o consultaţie, eu ce-aş putea să-i explic decât că este legal şi normal să o facă”, a mai spus managerul. Pentru ieşirea din impas, a completat dr. Botezatu, așteaptă ca Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor să îi sprijine la plata arieratelor şi la acordarea unor facilităţi fiscale, toate acestea în condiţiile în care spitalul a făcut „eforturi supraomeneşti să se reabiliteze, din toate punctele de vedere”.





Cu o vechime de peste 80 de ani, Spitalul CF Constanţa se loveşte acum cu o mulţime de neajunsuri. Ne referim la probleme administrative, legate de necesitatea asigurării unei continuităţi a funcţionalităţii unei structuri, unitate sanitară publică, multipavilionară, care are cheltuieli mari legate de exploatare şi funcţionare. La acest capitol, susţine directorul spitalului, dr. Iuliana Botezatu, instituţia, cu toate cele trei spaţii, nu a beneficiat de nicio subvenţie, de nicăieri, nici din partea autorităţilor locale, nici din partea Ministerului Transporturilor, în subordinea căruia se află, şi aici se referă la plata utilităţilor pe care unitatea le are, crescute exponenţial faţă de cele din cadrul unei structuri monobloc.