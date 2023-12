GALERIE FOTO. Seară cu colinde, magie şi voie bună, pentru angajaţii Grupului de firme "Histria"

„Din păcate, am venit aici doar cu o parte din membrii coralei Armonia, să vă aducem colinde, acum, înainte de Crăciun, ca să vă pregătiţi sufleteşte, înainte de marea sărbătoare. Cu aceste colinde, dorim să vă hrăniţi sufletul şi să vă pregătiţi de Crăciun. Vă dorim o încheiere de an cu un bilanţ frumos şi Noul An să fie mai bun decât acesta”, a fost mesajul ÎPS Teodosie cu această ocazie.











Astfel, prin superbele colinde pe care le-au intonat, deși puțini la număr de data aceasta, membrii coralei au împrăştiat peste tot magia inconfundabilă a sărbătorilor, iar întâlnirea dintre angajaţi, în afara orelor de program, a fost un prilej excelent de a discuta şi despre alte subiecte, nu doar cele legate de muncă, de a se relaxa, de a ciocni un pahar de șampanie, de a servi o felie de tort, dar mai ales de a sărbători încheierea anului 2023.











În această atmosferă, salariaţii „Histria Shipmanagement”, cei ai Șantierului Naval Constanța, ai SNC Ship Design și ai cotidianului „Cuget Liber” şi Antena 3 Constanţa au schimbat impresii și și-au făcut nenumărate urări pentru sărbătorile ce urmează. Altfel spus, lăsând competiţia deoparte, această seară a fost ocazia perfectă pentru ca ei să se conecteze unii cu alții, cu toţii bucurându-se de muzica bună, preparatele gustoase, băuturile sofisticate, dar și de cele trei torturi delicioase pentru care felicităm în mod aparte bucătarul!











Cu această ocazie, preşedintele Grupului de firme Histria, Gheorghe Bosînceanu, le-a înmânat două plachete comandanţilor de cursă lungă Dumitru Pățea și Szoeke Soche, cu ocazia pensionării, după o viaţă întreagă petrecută pe mare. „Lor le mulţumesc pentru zecile de ani în care am lucrat împreună. Vouă vă mulţumesc pentru frumoasele colinde pe care ni le-aţi oferit şi tuturor vă doresc din tot sufletul sărbători fericite şi La mulţi ani! Am aceeaşi urare şi pentru cei care nu au putut fi prezenţi aici în această seară, dar nu puteam fi toţi prezenţi aici, pentru că sunt aproximativ 1.500 de angajaţi în total. Un Crăciun fericit şi un An Nou cu sănătate, bucurii, realizări, pentru dumneavoastră şi familiile dumneavoastră. A fost extraordinar să împărtăşim câteva momente frumoase împreună, mai ales că pe unii dintre voi îi ştiu de aproape 50 de ani”, a declarat Gheorghe Bosînceanu.







Da, a mai trecut un an, iar seara de 20 decembrie a fost una deosebită pentru toți salariații Grupului de firme „Histria”, care s-au reunit, din nou, lângă bradul frumos împodobit alături de patronii Dumitrița și Gheorghe Bosînceanu. Ca de fiecare dată, cântecele de Crăciun, care au răsunat puternic în încăpere, au fost interpretate cu mare talent de membrii coralei „Armonia” din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, care au fost însoțiți în aceste momente de sărbătoare de Înalt Preasfințitul Teodosie.