Mesajul Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu ocazia Zilei Marinei Române

În decursul timpului, din cauza vremurilor de necredinţă şi a oamenilor ce au slujit altor ideologii şi propagande străine de tradiţia culturală şi spirituală a românilor, Ziua Marinei a fost de mai multe ori răpită de lângă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Deşi linia politică era clară, totuşi oamenii mării, atât civili, cât şi militari, au simţit la ziua lor, vreme de aproape jumătate de secol, lipsa Fecioarei Maria.







Azi, mulţumim lui Dumnezeu că ne bucurăm de o sărbătoare ce şi-a recăpătat frumuseţea, o preacinstim pe Maica Domnului împreună cu iubiţii săi fii, marinarii.







Azi nu-i uităm nici pe înaintaşii noştri, nu uităm dârzenia, curajul și vitejia numeroșilor marinari români, cărora mormânt le-a fost marea şi care, cu credință tare și hotărâtă, nu au ezitat să-și apere patria, Biserica și neamul în fața oricăror agresiuni. Ei s-au jertfit cu acea conștiință că, prin sacrificiul lor, visurile, speranța și valorile înaintașilor noștri nu pier niciodată, ci sunt duse mai departe, din generație în generație.







Marina Militară, deşi este cea mai puţin numeroasă armă din Armata Română, nu este deloc neînsemnată pentru că are credinţă, este unită, are modele vrednice de urmat şi are protecţia Maicii Domnului.







TEODOSIE, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI

Încă de la naşterea acestui frumos eveniment, Ziua Marinei Române a fost unită cu ziua celui mai mare Praznic închinat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria. Din anul 1902, Marina Română mărturiseşte credinţa în faptul că Maica Domnului este ocrotitoarea celor călători pe ape, a oamenilor mării, a celor ce luptă pe ape şi, mai ales, este grabnică ajutătoare pentru cei ce sunt în primejdie pe întinsul mărilor.Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca Marina Română și marinarii să se bucure de sănătate, pace, înţelepciune, spor în călătoriile pe mare, misiuni îndeplinite cu onoare şi să rămână ca şi până acum în elita armatei noastre, pentru rugăciunile Macii Domnului a cărei Adormire o cinstim.