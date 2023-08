An de an, pentru noi, Ziua Marinei Române este un permanent prilej de sărbătoare și un moment de mândrie. Îi regăsim în întreaga desfășurare de forțe implicate în organizarea și derularea ceremoniilor prilejuite de această sărbătoare pe absolvenții noștri și suntem mândri de fiecare în parte. Și anul acesta vom admira, împreună cu dumneavoastră, navele care vor defila pe 15 august și vom aplauda cu satisfacție și, totodată, cu emoție întregul spectacol pe care îl vor realiza marinarii militari spre bucuria și încântarea publicului numeros de pe faleza Cazinoului din Constanța, dar și la Mangalia, Brăila, Galați, Tulcea. În toate echipajele vom regăsi absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” care astăzi încadrează funcții importante în Forțele Navale Române.













Tot absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” vom regăsi și printre scafandrii militari, dar și printre piloții de elicoptere care vor completa spectacolul încărcat de adrenalină pregătit de Forțele Navale pentru ediția de anul acesta a Zilei Marinei. De departe, un spectacol inedit ne vor oferi și de această dată studenții militari ai Academiei Navale, de la bordul navei-școală „Mircea”, de unde ne vor emoționa cu tradiționalul salut marinăresc din arboradă. De la bordul a numeroase nave civile care se află în voiaje pe mările și oceanele lumii, primim, ca în fiecare an, mesaje de felicitare, tot de la absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, de această dată de la Secția Civilă. Mândria este, așadar, sentimentul care pune stăpânire pe noi în fiecare an de Ziua Marinei și care ne motivează să performăm an de an, promoție după promoție, în procesul de pregătire a studenților noștri.













Profit de acest moment festiv și vreau, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care cred în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și ne susțin în activitatea de zi cu zi. Vreau, totodată, să îi felicit pe toți cei care au ales sau vor alege să se alăture familiei Academiei Navale și să îi asigur că vor găsi întotdeauna susținere pe parcursul anilor de studii în noi toți, cadrele didactice și instructorii, personalul militar și civil, pentru a-și îndeplini visurile. Felicit, de asemenea, întregul personal al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și le mulțumesc tuturor pentru implicare.













La mulți ani tuturor marinarilor militari și civili!







La mulți ani tuturor celor care își desfășoară activitatea în industria maritimă!







Vânt bun și ape line!







Comandantul (Rectorul) Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Contraamiral de flotilă conf. univ. dr. ing. Alecu TOMA