Comandor Mircea Târhoacă: "Experiența căpătată la bordul velierului «Mircea» se va vedea la Zilele Marinei"

Pe durata celor 28 de zile, velierul a acostat în Porturile Pireu (Grecia), Taranto (Italia) și Izmir (Turcia). Tinerii cadeți prezenți la bordul navei au fost instruiți sub supravegherea instructorilor din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” de la bordul navei, scopul marșurilor de instrucție fiind acela de a le forma viitorilor ofițeri ai Forțelor Navale Române și ai Poliției de Frontieră – Garda de Coastă deprinderile specifice carierei alese.







Echipajul navei-școală „Mircea” a raportat luni, 31 iulie, „Misiune îndeplinită!” la finalul unui marș de instrucție de 28 de zile. În perioada 3 – 31 iulie 2023, a parcurs, în total, peste 2.200 de mile marine.













Experiența marșului cu nava-școală „Mircea” a reprezentat pentru viitorii ofițeri ai Forțelor Navale Române oportunitatea de adaptare la condițiile vieții de pe mare și aprofundarea importanței lucrului în echipă. Cu ajutorul instructorilor militari, studenții și-au dezvoltat cunoștințele și deprinderile marinărești, prin desfășurarea de activități complexe precum brațarea vergilor sau lucrul în arboradă, pentru întinderea și strângerea velelor. De asemenea, studenții militari au dublat serviciile de cart pe navă, au luat parte la exerciții ample de vitalitate a navei și au explorat instalațiile și echipamentele de la bord.







„A fost un marș foarte scurt, dar foarte intens, în care am atins absolut toate obiectivele pe care ni le-am propus, iar rezultatele se vor vedea cu ocazia Zilei Marinei, când studenții vor arăta ceea ce au învățat în acest marș”, a declarat pentru „Cuget Liber” comandor Mircea Târhoacă, comandantul navei-şcoală „Mircea“. Întrebat în legătură cu traversarea, cu emoții pentru studenți, a Canalului Corint, c-dor Mircea Târhoacă a afirmat că va rămâne un punct de reper în cariera lor. „Se întâmplă doar atunci când este oportun să facem acest lucru. Plecam din Pireu și ne îndreptam spre Taranto, iar aceasta era varianta cea mai bună, traversarea Canalului Corint”, a mai spus același comandant.













Întoarcerea acasă după 28 de zile de voiaj a fost marcată de emoții, dar și de numeroase surprize, unul dintre studenți cerându-și de soție prietena, în aplauzele familiei și ale colegilor, chiar la bordul navei-școală pe care s-a instruit timp de aproape o lună.













De loc din județul Vrancea, interlocutorul nostru a mai spus că în alegerea hainei militare a fost inspirat de tatăl și unchiul său. „Îți oferă o anumită prestanță, anumite experiențe, mai ales dacă mergi la o academie, chiar ai parte de multe provocări. Cât despre viața de student militar, pot spune că este grea dacă tu ți-o faci. Dacă nu-ți dorești să ai probleme în sesiune, trebuie să te pregătești din timp. Și până la urmă ține de tine dacă vrei nota 5 sau nota 10”, a fost îndemnul celui care din toamnă va trece anul III la specializarea navigație, hidrografie și echipamente navale.







„Cel mai greu am depășit orele de furtună”







Spre deosebire de colegul ei, care era familiarizat încă din liceu cu viața la bordul navei, pentru Maria Teodora Curea, absolventă a Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, acest voiaj a ajutat-o să-și înfrângă frica de înălțime, dar și teama de rău de mare. De asemenea, dormitul în hamac s-a resimțit asupra musculaturii spatelui, iar revenirea la patul normal nu a fost ușoară. „Cel mai greu mi s-au părut de depășit cele câteva ore de furtună la plecarea din portul Izmir, când marea avea gradul 3 și erau valuri foarte mari. Iar cel mai plăcut moment a fost la întoarcerea în portul Constanța și revederea cu cei dragi. La capitolul experiențe unice pot aminti traversarea Canalului Corint, care are o lățime de 24 de metri, iar nava-școală are 12 metri, și mi s-a părut o adevărată măiestrie parcurgerea lui în siguranță”, a povestit Maria Curea, o studentă convinsă că la absolvirea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” va avea șansa unei palete largi de opțiuni. De altfel, ne-a declarat că dotările acestei academii constănțene nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale altor instituții europene. Atât Maria Curea, cât și Cristian Hrăniceru au avut parte de beneficiile programului Erasmus – în Polonia (trei luni), respectiv Lituania (patru luni).













Deloc de neglijat este practica de la sfârșitul anului I, la Palazu, unde învață de la simple noduri marinărești până la ieșirea prima dată cu ambarcațiunile pe lac. Acolo se formează și echipele pentru competițiile nautice pentru yachting la care participă și se aleg între ei, care vor să rămână în echipa academiei.

Și anul acesta, nava-școală „Mircea” a efectuat un marș internațional de instrucție, având la bord 64 de studenți din anul II de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 12 studenți străini de la academii partenere din Bulgaria (2), Germania (2), Polonia (2), Turcia (2), Letonia (2), Spania (1), Italia (1).Pentru Cristian Gabriel Hrăniceru nu a fost chiar o noutate absolută acest voiaj la bordul navei-școală „Mircea”, el fiind absolvent al Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”. Și cu toate acestea a definit-o printr-un singur cuvânt: UNICĂ. „Consider că am fost un norocos să am parte de aceste experiențe pe care nu toată lumea le poate îndeplini în această viață. Am avut parte și de obiective turistice, dar și pe plan profesional, pe care bricul Mircea și acest voiaj au reușit să mi le îndeplinească. Mai ales pe partea de marinărie. Ca absolvent al colegiului militar constănțean am mai avut ocazia de-a lungul anilor de liceu să vin la bordul navei-școală Mircea și am ieșit pe mare. De atunci am fost fascinat de această navă, pot să spun pe stil vechi, de arborada ei, care pot să spun că a fost activitatea mea preferată la bord. Revenind la voiajul recent încheiat, poate că obositoare au fost serviciile desfășurate la bordul navei. Iar plusul acestei experiențe a fost coeziunea de grup, ne-a adus mai aproape unii de alții, colegii între noi, ne-a format mult mai bine ca și caractere, să tragem toți pentru un singur lucru”, a declarat studentul Cristian Hrăniceru. Cât despre somnul în hamac, ne-a mărturisit că în primele două zile a fost mai dificil, după care a devenit o obișnuință... de voie, de nevoie.