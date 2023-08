Deputatul Marian Cruşoveanu: "Ziua Marinei este despre o castă profesională de oameni curajoși la care ne uităm cu admirație"

Parlamentarul constănțean spune că este plăcut surprins atunci când an de an vede faleza de la Cazino plină de oameni cu prilejul acestei zile.







„An de an, Ziua Marinei este unul din cele mai mediatizate evenimente și vedeţi că şi astăzi avem mulți turiști, dar și constănțeni, pe litoral care să urmărească acest eveniment direct de pe faleza Constanței, mai ales că este și această minivacanță. Anul acesta, avem un element în plus: bătrânul Cazino începe să își arate strălucirea, fapt ce va întregi imaginea de pe faleză, de Ziua Marinei. Având în vedere că lucrările de reabilitare și renovare ale Cazinoului sunt avansate, faleza Constanței va continua să fie unul din cele mai atractive locuri de promenadă, atât pentru noi, localnicii, cât și pentru turiști. În timp ce simbolul orașului nostru rămâne un tăcut privitor al timpurilor, noua sa fațadă aduce o bucurie în plus pentru toți cei prezenți la acest eveniment la care sărbătorim Marina Română”, a mai spus Cruşoveanu.







Deputatul PNL ne-a vorbit puţin şi despre Armata Română, mai ales depre Forţele Navale.







„Aici este de punctat un element extrem de important: contextul regional extrem de tensionat, cauzat de războiul din Ucraina, în timp ce Marea Neagră este un punct strategic pentru aliații NATO, țara noastră are obligația de a mări, de a îmbunătăți și de a adapta toate efectivele de apărare. În același timp, este de subliniat faptul că țara noastră se bucură de cele mai serioase garanții de securitate. Aș mai sublinia faptul că, prin misiunile lor, marinarii militari români au arătat profesionalism de cea mai înaltă calitate, fiind pregătiți pentru a adapta acțiunile la condiții specifice. Îi felicit pe toți cei care fac parte din Forțele Navale Române și pe toți marinarii români, pentru că sunt un scut de siguranță pentru România”, a transmis deputatul.







La final, Marian Cruşoveanu a ţinut să transmită un mesaj de felicitare pentru toţi marinarii, militarii, dar şi pentru toţi civilii.







„La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc această zi sfântă! La mulți ani tuturor marinarilor, militari și civili și mulțumiri pentru devotamentul și curajul de a promova România în lume! Misiunile desfășurate fac cinste țării noastre. Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească mereu! Bun cart înainte!”, a încheiat Marian Cruşoveanu.

„Ziua Marinei, dincolo de paradă, jocuri și concursuri marinărești, exerciții și demonstrații militare, este despre o castă profesională de oameni curajoși la care ne uităm cu admirație. Este despre respect, apreciere, dar nu în ultimul rând despre eroism. Ziua Marinei este un prilej de bucurie, care aduce comunitatea la un loc pentru a urmări momentele specifice activității marinarilor. Evenimentele dedicate Zilei Marinei reunesc națiunea română de peste un secol, mai ales că țara noastră a dobândit o tradiție specifică în acest domeniu, în timp ce marinarii reprezintă un simbol mereu de admirat. Această zi rămâne, pentru mine, prilej de sărbătoare și momentul în care aștept să văd parada și demonstrațiile militare, să mă bucur de această deosebită tradiție pe care o avem la Constanța”, a declarat Marian Cruşoveanu.