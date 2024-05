Mohammad Murad, despre conducerea prin valori și viziune în județul Constanța

-De peste 30 de ani, Constanța m-a primit și m-a sprijinit și simt că este momentul să trec la o nouă etapă în viața mea. Politica, pentru mine, nu este despre putere, ci despre a oferi din ceea ce am primit. Mă inspiră exemplele unor lideri care au intrat în politică, după ce și-au consolidat cariera și stabilitatea financiară, cum ar fi Brătianu sau Trump. În politica românească trebuie să intrăm pregătiți să oferim, nu să câștigăm.-AUR a rezonat cu mine printr-un mix de valori pe care le prețuiesc profund: credința, familia, națiunea, libertatea. Sunt elemente pe care le consider esențiale pentru o națiune sănătoasă. De asemenea, am descoperit o chimie reală cu liderii partidului, care m-a motivat să mă implic activ în deciziile pentru județul Constanța.-Nu mă interesează funcţiile în partid. Sunt președinte al Oamenilor de Afaceri AUR și asta îmi permite să mă concentrez pe ce știu cel mai bine: antreprenoriatul. Cred că fundamentele politicii românești trebuie să fie economice. Fără o bază economică solidă, discuțiile despre sănătate, educație sau infrastructură sunt goale. Vreau să promovez investițiile românești, să susțin capitalul autohton, ca fundament al dezvoltării durabile pentru judeţul Constanţa.-Planific să promovez investiții majore în infrastructură și în turism, două domenii vitale pentru economia locală. De asemenea, vreau să sprijinim inițiativele de mediu care pot transforma judeţul Constanța, într-un model de sustenabilitate pentru întreaga țară.-Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul și încrederea arătate de-a lungul anilor și îi asigur că voi continua să lucrez cu aceeași demnitate și integritate pentru a face judeţul Constanța un loc mai bun. Nu am intrat în politică pentru beneficii personale, ci pentru a construi și a îmbunătăți comunitatea care m-a adoptat și m-a susținut. Aduc cu mine nu doar experiența, ci și o viziune clară și valorile care m-au ghidat întotdeauna.