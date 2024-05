Cătălin Drulă: „Cu peste un miliard de lei pierderi, falimentul CFR Călători e aproape”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a criticat joi Guvernul pentru pierderile de la CFR Călători, mai mari cu 464% faţă de anul trecut, şi a afirmat că falimentul companiei e aproape.„Pierderile CFR Călători estimate pe anul 2024 sunt cu 464% mai mari decât cele raportate la 31 decembrie 2023. În cele opt luni la Ministerul Transporturilor, m-am bătut pentru ca feroviarul să nu mai fie ignorat. Am reuşit să atrag în PNRR 4 miliarde de euro, bani pentru căi ferate modernizate, reparate şi pentru trenuri noi. Scopul? Să aducem calea ferată românească în Secolul 21. A venit PSD cu Grindeanu şi fac ce ştiu mai bine: investiţiile au fost ratate. Niciun tren nu a fost pus în circulaţie, lăsând călătorii să se chinuie în vagoane care nu îţi asigură niciun confort”, a scris Drulă pe Facebook.El a adăugat că în ultimii doi ani şi jumătate nu a fost modernizată nicio magistrală de tren.„În schimb, companiile au fost căpuşate cu fel şi fel de apropiaţi de partid, fiecare cu gândul să îşi umple buzunarele, în timp ce românii pierd ore în şir în trenuri. Cu peste 1 miliard de lei pierderi, falimentul CFR Călători e aproape. Gaura bugetară, tot ce au furat ei, la final va fi achitată de români. Asta înseamnă PSD-PNL la guvernare. Hoţie, şanse pierdute, zero investiţii. România are nevoie de un Guvern care să prioritizeze căile ferate şi drumurile, să investească în trenuri şi în autostrăzi”, a conchis Cătălin Drulă.