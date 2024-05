Deputatul Stelian Ion, candidatul Alianţei Dreptei Unite la Primăria Constanța, a susținut, miercuri, o conferință de presă în cadrul căreia a abordat mai multe teme de interes public local.



„Mai sunt câteva zile și va începe campania electorală. Interesul constănțenilor este din ce în ce mai mare pentru politică și pentru viitorul lor pentru acest oraș. Noi am comandat un sondaj, am contractat pentru efectuarea unui sondaj profesionist, vrem să știm cum primesc constănțenii lucrurile în Constanța. Vrem să redăm orașul constănțenilor. Astăzi este important să venim asumat în faţa constănțenilor și să arătăm rezultatele sondajului. Majoritatea constănțenilor nu sunt mulțumiți de actualul primar (52,9%.) Trebuie să ieșim masiv la vot. Fac un apel la toți constănțenii să urmărească toată campania electorală, parcursul nostru profesional, putem face o schimbare în bine. Suntem primii în opțiunile constănțenilor în ce privește Consiliul Local”, a spus Stelian Ion.



El a adăugat că, potrivit sondajului comandat de USR Constanţa, Vergil Chițac este pe primul loc în opţiunile constănţenilor, iar pe locul doi, umăr la umăr, Stelian Ion.



„Suntem în marja de eroare aproape, umăr la umăr cu primarul actual, care este plafonat, nu are cum să mai crească în perioada următoare. Concluzia noastră este următoarea, în 2024 avem o șansă imensă de a schimba lucrurile în bine la Constanța, suntem umăr la umăr cu Vergil Chițac. În mare parte constănțenii sunt nemulțumiți, mulți dintre ei s-au înșelat în 2020, au crezut că Vergil Chițac va avea grijă de oraș. Șansele cele mai mari le are Vergil Chițac însă noi suntem lângă el. Singura șansă pentru a scăpa Constanța de interese politice, de această gașcă din PSD și PNL, este să voteze constănțenii ADU, pentru Primărie și Consiliul Județean”, a mai spus Stelian Ion.



În altă ordine de idei, el a precizat că Stelian Ion este cel mai atacat candidat din această campanie.



„Cel mai atacat candidat din această campanie, sunt eu, la fel ca în 2020. Îndemn oamenii să iasă la vot şi să aleagă ce este mai bine pentru ei. Noi putem să redăm oraşul constănţenilor!”, a mai spus Stelian Ion.