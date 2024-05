În aceste momente, la Sediul PUSL din Piața Ovidiu, din Constanța, are loc conferința de presă dedicată lansării candidaților PUSL Constanța, în contextul alegerilor locale ce vor avea loc pe 9 iunie 2024.













La conferința de presă sunt fi prezenți:







- Mihai Lupu, Președintele CJ Constanța

- Gihan Eserghep, candidatul PUSL la Primăria Municipiului Constanța

- Cristian Popescu Piedone, Președinte Executiv PUSL

- Simona Man, Secretar General PUSL

- Lavinia Șandru, Coordonatorul de Comunicare PUSL

- Florentin Chiforeanu, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PUSL Constanţa.







Potrivit organizatorilor, vor fi prezentate proiectele și viziunea echipei pentru viitorul județului Constanța.







UPDATE / Mihai Lupu: "Cu siguranță astăzi pentru Constanța este cel mai important eveniment. Nu pentru că un partid își lansează candidații. Astăzi prezentăm un proiect pe care partidele mari l-au prezentat. Doar că al nostru este altfel. Acest proiect continuă cei 4 ani de muncă ai președintelui CJC. Acest partid vine cu un candidat la primărie care este cel mai bine pregătit. Avem oameni care s-au alăturat acestui proiect crezând în proiectul de dezvoltare al acestui județ. Vrem să ne punem amprenta acestui județ. În calitatea mea de președinte CJC toată experienta mea politică am pus-o în slujba cetățenilor. Nu am acceptat niciodată compromisuri, nu am acceptat niciodată jocuri de culise. Am fost loial cetățenilor și proiect meu l-am implementat atat cât s-a putut. Este un județ deschis investițiilor și proiectelor europene. Am avut o relație bună și un parteneriat cu mediul de afaceri. Infrastructura se dezvoltă în județul Constanța. Trebuie să punem în valoare patrimoniul din județul Constanța care este al 5-lea din Europa. Am preluat un județ închis și izolat, am găsit la preluarea mandatului peste 200 de avize negative pe care le-am semnat în 2 zile. Am devenit, după București, județul cu cea mai mare dezvoltare economică. Vorbim de sănătate, un proiect atras prin PNRR. Pentru prima data Constanța va beneficia de un spital de pediatrie care va avea și rol de spital regional"



















Gihan Eserghep: "Este un act de curaj în anul 2024 să îți asumi o candidatură politică publică. A fost o problemă cu întocmirea unor liste de consilieri. Sunt mulți oameni care își doresc să facă ceva dar nu au curaj. Toți stăm pe margine și toți comentăm dar nu intrăm în teren. Toți trebuie să lăsăm ceva în urma noastră pe acest pământ. Eu mi-am cunoscut o afirmare socială și financiară în acest oraș. Îmi doresc sincer ca noi să reușim să îi facem pe copiii noștri să nu mai plece din acest oraș. Nu au avut variante optime și astfel tinerii au plecat. Le trebuie și spatii de cultură și de recreere. Așa arată un oraș civilizat și modern"



Mihai Lupu: "Gihan Eserghep este singurul candidat la Primăria Constanța care stăpânește foarte bine lucrurile în ceea ce privește transportul în județul Constanța"







Simona Man: "Suntem bucuroși să fim la Constanța. Am venit să îi susținem pe colegii noștri care candidează la alegerile locale. De promisiuni deșarte s-a săturat toată lumea. Noi trebuie să vedem ce le putem promite cetățenilor. Avem o doctrină umanistă care are în centrul ei omul. Trebuie să găsim soluții să le rezolvăm problemele oamenilor. S-au săturat de toate promisiunile deșarte. Suntem la Constanța într-un oraș strategic pe care l-a ajutat și bogăția. Avem port, avem aeroport. Toate acestea sunt obiective strategice ale României. Acești candidați care au șanse reale să obțină niște funcții foarte serioase vor fi parteneri serioși"



Lavinia Șandru: "Mă bucur că avem această întâlnire aici. La Constanța, pe 9 iunie, vom avea un scor foarte bun și vom pune președinte CJC din nou, pe Mihai Lupu. Vom avea și primarul aici la Constanța pentru că echipa de aici de la Constanța s-a întărit de la o lună la alta. Cei de la PUSL sunt serioși. Județul este pe un drum bun. În urmă cu 4 ani, Mihai Lupu a avut un proiect de care s-a ținut. Este un președinte care se străduiește să ne adune laolaltă pe toți. Acest județ este pe sufletul meu în ceea ce privește proiectele culturale. Aș vrea să redevină la fel cum era când eu prezentam festivalul Calatis"