„Asistați la un eveniment important pentru județul Constanța. Avem nevoie de o noua viziune. Avem proiecte pe care trebuie sa le finalizam și trebuie sa începem altele. Am lângă mine o echipă minunată pe care mă bazez. Suntem o alternativă corectă pe piața politică. Suntem cei care vor reprezenta județul fără compromisuri și trocuri și vom duce la bun sfârșit proiectele pentru județul Constanța. Vom pune în valoare resursa umană a județului Constanța. Am în spate o echipă puternică care va reprezenta corect județul Constanța. Județul Constanța nu are nevoie de experimente, de oameni care nici măcar nu cunosc fișa postului pentru o funcție la Consiliul Județean Constanța. Am alături de mine un candidat pentru Primăria Constanța, pe domnul Gihan Eserghep. Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor care au venit să ne acorde semnături, sunt peste 200.000 de semnături din partea susţinătorilor", a spus Mihai Lupu.



În altă ordine de idei, lista de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Constanţa este deschisă de Mihai Lupu, acesta fiind urmat de Florentin Chiforeanu, medicul Mihaela Pundiche, Constantin Nicolae, Carmen Mirela Alecu, Doia Bica, Andrei Cotârlă, Andrei Moroşanu, Cristian Mocanu, Alexandru Vieru, Nicolae Ceabuca, Mariana Mircea, Gigi Chiru, Adriana Şlincu, Florin Drăghici, Maria Ştefan, Andrei Crângaşu şi alţi membrii de partid.





Actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat din partea PUSL. El a venit la Biroul Electoral Judeţean însoţit de preşedintele Organizaţiei Județene a PUSL Constanța, Florentin Chiforeanu dar și de alți colegi de partid printre care Gihan Eserghep, candidat al formațiunii politice pentru Primăria Constanța, fostul senator Gigi Chiru, Adriana Șlincu, fost viceprimar la Techirghiol dar și alți membrii de partid.