Preşedintele PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu: "Există câteva figuri marcante care s-au alăturat partidului nostru"

Organizaţia PUSL Constanţa strânge în această perioadă semnături de susţinere pentru alegerile europarlamentare şi cele locale care vor avea loc în vara acestui an, pe 9 iunie.Preşedintele PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, a vorbit în exclusivitate pentru Cuget Liber despre activitatea intensă din ultimele două săptămâni şi despre noutăţile din filiala pe care o conduce.„În ultimele două săptămâni s-au întâmplat două lucruri. Primarul Piedone, preşedintele nostru executiv, şi-a depus candidatura la Primăria Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a devenit membru al partidului nostru şi şi-a anunţat candidatura la Consiliul Judeţean Constanţa. Acest lucru ne-a determinat să ne schimbăm total abordarea vizavi de alegerile din 9 iunie. Concret, în aceste zile suntem fericitele victime ale unui potop de semnături de susţinere pentru alegerile europarlamentare şi alegerile locale. Ţinta de semnături pentru Consiliul Judeţean Constanţa este 20.000, iar în acest moment avem strânse aproximativ 15.000 de semnături. Pentru municipiul Constanţa ţinta este de 5.000 de semnături şi până acum avem în jur de 4.000 de semnături. De asemenea există câteva figuri marcante care s-au alăturat partidului nostru. Vorbim despre medicul Mihaela Pundiche, fostul senator Gigi Chiru, fostul primar de la Cernavodă, Mariana Mircea, Adriana Șlincu, care este coordonator servicii sociale în PUSL şi se ocupă de zona Techirghiol, oraş pentru primăria căruia va şi candida şi Narcis Ceambuca care candidează la Primăria Năvodari. Am programat depunerea candidaturilor pentru ziua de luni, 29 aprilie, şi de asemenea, am programat o mega conferinţă de presă, marţi, 30 aprilie, în cadrul căreia toţi aceşti candidaţi să îşi prezinte programele electorale. În acest moment, cele trei jaloane care dau nota percepţiei asupra organizaţiei PUSL Constanţa sunt Gihan Eserghep, un om care a intrat în politică vara trecută după 30 de ani de anteprenoriat, Mihai Lupu care are un portofoliu de realizări redutabil şi colosul partidului nostru, Cristian Popescu Piedone, despre a cărui dimensiune este inutil să vorbesc eu”, a declarat pentru Cuget Liber Florentin Chiforeanu.