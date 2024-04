Ea a venit la Biroul Electoral Municipal însoțită de câșiva susținători printre care și fostul primar al Constanței în perioada 1992 -1996, Corneliu Neagoe.



La intrarea în sediul Biroului Electoral Municipal, Felicia Ovanesian a spus că a venit cu gânduri bune și că a strâns din postura de candidat independent aproape 4.700 de semnături pentru funcția de consilier local și aproape 4.800 de semnături pentru cea de candidat la Primăria Constanța.



La ieşirea din Biroul Electoral Municipal, după depunerea candidaturii, Felicia Ovanesian a declarat: "Sunt oficial candidat independent, cred că este vremea să aibă Constanţa un primar independent. Cred că ne-am convins ce pot partidele, puțin spre nimic. Gândurile mele și preocupările mele pentru Constanța le cunoașteți. Mă preocupă corupția și am certitudinea de la nivelul administrației locale că sunt singura care pot pune capăt. Am demonstrat deja acest lucru atunci când am fost în Primăria Constanţa şi am sancţionat angajaţi care nu îşi făceau cum trebuie meseria. Cred că trebuie să aducem respectul faţă de cetăţean in administraţia locală. Mă preocupă dezvoltarea economică a Constanței. Mă preocupă siguranța, drogurile creează probleme mari".





