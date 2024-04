Referitor la lista consilierilor locali municipali, aceasta este deschisă de Costin Răsăuțeanu, liderul consilierilor PSD Constanța, acesta fiind urmat de Dede Perodin, Claudia Dobre, Cristina Roman, Daniel Tudor, Cristian Mihăilescu, George Naceades, Nicolae Lascu, Irinela Nicolae, Roxana Dobrescu, Liviu Merdinian, Daniel Darea, George Silvian Mișa, Cristina Papazian, Paula Luca, Petru Boloș, Nicoleta Strungaru, Diana Tănase, Mioara Burlacu, George Cartali și alți 16 social-democraţi din Constanţa. . În acest context, președintele Organizației Municipale a PSD Constanța, Ion Dumitrache, a declarat că pe lista de consilieri se află 30% seniori, 30% tineri și 30% doamne.







Horia Constantinescu: Am urmărit cu ce picior să intru în cameră, am intrat cu piciorul drept. Plec în această cursă cu prima șansă, astfel nu aș fi acceptat. Nu sunt și pe lista de consilieri locali deoarece, în viață, am jucat mereu pe prima carte, care este cea câștigătoare. Nu știu dacă vreunul dintre cei prezenți a trăit senzația de la Oscar, dar eu trăiesc exact acum prin faptul că până acum am fost nominalizat. De astăzi sunt oficial candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Constanța . Vreau să discutăm despre faptul că până acum au fost prezentate constănțenilor mai multe variante, de administrație publică locală de guvernare publică locală. Eu vin să arăt că ceea ce propun, ceva ce poate fi implementat.