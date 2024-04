Partidul AUR, filiala Constanţa a organizat joi, 25 aprilie o conferinţă de presă la care au luat parte candidatul AUR la Primăria Constanța, Ovidiu Cupșa, candidatul AUR la Consiliul Judeţean Constanța, Mohammad Murad, candidatul AUR pentru alegerile europarlamentare, Nicolae Vlahu. Aceştia s-au întâlnit pentru a dezbate o serie de probleme de interes național și local.Conferinţa a fost deschisă de Nicolae Vlahu, care a declarat că întâlnirea de azi vine într-un moment delicat, fiindcă întreaga lume se confruntă cu câteva alegeri cruciale de care va depinde viitorul nostru. „Avem globalizări neomarxiste care vin cu ideologii dăunătoare. Trebuie să rămânem fermi, iar împreună cu liderii politici în acest weekend se vor dezbate astfel de subiecte. Dezbatem subiectul familiei, femeia este femeie, iar bărbatul este bărbat. AUR este singurul partid care luptă pentru familie”, a precizat acesta.La rândul său, Mohammad Murad a adăugat că el crede în șanse egale pentru toţi. „În sezonul estival există o scădere în turism. Românii nu au bani să vină pe litoral. Începe pe 1 mai, dar nu am văzut nici o pregătire pentru sezon, este un lucru trist. Autoritățile locale sunt preocupate de campanie”, a spus acesta.Mohammad a adăugat că speră să aibă parte de o campanie corectă, fără dedesubturi. „Sper ca pe teren să fie un meci corect și un arbitraj pe măsură”, a adăugat el.Ovidiu Cupșa a precizat că săptămâna viitoare va fi organizată o conferință de presă pentru a prezenta echipa pentru administraţia locală. „Sper că am fost un administrator bun. Peste tot unde am demonstrat că lucrez cu proiecte pe termen lung. Cei care conduc astăzi municipiul Constanța au un dispreț faţă de cetățenii Constanţei. Deși au promis sau au lăsat să se înțeleagă că vor fi transparenți măcar în ultima clipă, nici în momentul de faţă nu sunt dispuși să aibă o dezbatere despre ce s-a întâmplat în Constanţa, în ultimii patru ani. Nu putem să ne gândim cum administrăm oraşul dacă nu cunoaștem patrimoniul”, a declarat candidatul AUR la Primăria Constanţa.În cadrul evenimentului de astăzi, Nicolae Vlahu a completat că PNL şi PSD au făcut comasarea pentru a priva publicul de informații esențiale și numește cele două partide noul PCR. Cu această ocazie, candidatul AUR la Consiliul Judeţean Constanța a adăugat că în scurt timp va fi anunţat numele unui nou candidat la Primăria Mangalia.