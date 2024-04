Senatorul Remus Negoi: "Locuitorii Constanţei au dreptul să se simtă bine în orașul lor"

„În şedinţele de plen ale Senatului am susţinut şi votat iniţiativele legislative benefice pentru cetăţeni. Unul dintre aceste proiecte vizează implementarea bugetării participative la nivel local, un proiect care este deja în derulare la Constanţa datorită consilierilor locali USR. Consider că bugetarea participativă este extrem de benefică pentru comunităţile locale. Am explicat însă într-o intervenţie în plenul Senatului că este recomandat ca autorităţile locale să aibă autonomia de a stabili suma pe care o consideră de cuviinţă pentru bugetarea participativă.





În calitate de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului am participat la lansarea volumului Secolul XXI sub lupa expertelor, semnat de 30 de femei, specialiste în diplomaţie, politică externă, securitate, economie, drept şi comunicare. Autoarele propun o serie de discuţii practice, abordări filosofice, cercetări ştiinţifice şi analitice, structurate în cinci secţiuni: diplomaţie şi politică externă, securitate, comunicare strategică versus dezinformare, feminism, drept şi economie”, a transmis Remus Negoi.





Totodată, senatorul constănțean a explicat ce a făcut în ultimul timp pe plan local. Una dintre cele mai importante acţiuni a fost întâlnirea cu cetăţenii municipiului Constanţa. De asemenea, s-a interesat la fața locului despre construirea autostrăzii A4 Sud Constanţa-Mangalia, care încă nu a început.





„Pe plan local, am fost zilnic în stradă, împreună cu colegii mei din USR, şi am vorbit cu oamenii deoarece pentru noi contează ce își doresc constănțenii. Locuitorii Constanţei au dreptul să se simtă bine în orașul lor şi prin discuţiile pe care le purtăm cu oamenii aflăm cum vor să arate oraşul şi care sunt nevoile acestora care ţin de adminsitraţia locală.





În plus, am mers la Agigea cu colegul meu, Horaţiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor condus de Cătălin Drulă, unde ar fi trebuit să fie construită autostrada A4 Sud, Constanța – Mangalia, însă lucrările nu au început deşi trebuiau demarate de cel puțin doi ani. Am filmat acolo exact acum un an, iar acum am constatat că nu s-a schimbat absolut nimic deoarece pentru PSD şi PNL transportul în judeţul Constanţa nu reprezintă o prioritate”, a concluzionat Remus Negoi.





Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, şi-a prezentat raportul ce a vizat activitatea sa în ultimele două săptămâni şi a spus că a avut mai multe activităţi în Plenul Senatului, acolo unde a participat la şedinţe legislative şi a dezbătut cu alţi colegi de-ai săi proiectul care prevede implementarea bugetării participative la nivel local.