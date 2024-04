Pistele din Constanța, pregătite pentru pedalat, dar unde sunt bicicletele?

Sistemul gratuit de bike sharing s-a oprit în toamna anului 2022 și, de atunci, stațiile de unde se puteau lua biciclete au rămas goale, iar constănțenii nu s-au mai putut bucura de ele. Orice persoană cu vârsta de peste 14 ani putea solicita un card de utilizator, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele SPIT (Serviciul Public de Impozite și Taxe).



Când ne vom bucura din nou de acest sistem?



Constănțenii au îmbrățișat această oportunitate și pare că acest proiect este unul de succes pentru orașul nostru, fapt demonstrat de numărul mare de carduri solicitate, dar și de zecile de trasee efectuate.





,,Proiectul a avut succes în rândul constănțenilor, care au solicitat eliberarea a nu mai puțin de 20.118 carduri. În 2022, au fost efectuate 49.936 de trasee, durata medie a unui traseu fiind de 50 de minute”, a declarat pentru ,,Cuget Liber” purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Bărboi.











Având în vedere numărul mare de solicitări, următoarele întrebări la care ne gândim sunt: vom mai avea parte de acest sistem? Dacă da, când?





,,În momentul de față se achiziționează mentenanța pentru sistemul de bike sharing. Funcționarea lui a fost întreruptă pentru că a expirat contractul de mentenanță. Sperăm ca într-un timp foarte scurt să avem un nou sistem funcțional”, adaugă Ionela Bărboi.





Impactul negativ al suspendării sistemului de bike sharing este resimțit în mai multe moduri în comunitatea locală. De exemplu, Alexandru C. obișnuia să utilizeze bicicletele din sistem pentru a se deplasa la serviciu, dar și pentru alte activități.





,,Mă ajuta enorm, foloseam bicicleta să ajung la muncă pentru că nu mai suportam să stau în traficul acesta infernal din Constanța. O mai foloseam să mă plimb pur și simplu prin oraș, dar și să merg să fac piața”, a spus bărbatul.





Sistemul de bike sharing poate fi o opțiune accesibilă și convenabilă pentru tinerii din Constanța, mai ales pentru cei care nu dețin o bicicletă sau pentru cei care nu vor să investească în achiziționarea și întreținerea uneia.





,,Eu nu am bicicletă acasă, am avut când eram mic și cam atât. Nu am mai vrut să îmi cumpăr alta pentru că nu o foloseam atât de des. Am apreciat mult acest sistem pentru că nu strică niciodată o plimbare pe două roți”, a declarat un tânăr.



Disponibilitatea bicicletelor și a stațiilor



Un student din Constanța aduce în discuție mai multe aspecte importante referitoare la sistemul de bike sharing, subliniind atât calitatea bicicletelor, cât și numărul insuficient de stații disponibile. Observațiile sale aduc în discuție aspecte critice care afectează experiența constănțenilor cu acest sistem, cum ar fi problema calității bicicletelor disponibile.





,,Majoritatea bicicletelor erau uzate, cu ghidoane strâmbe, pedale rupte, lanțuri căzute. Nu ai cum să folosești asemenea biciclete, riști să rămâi fără ghidon”, spune el.











O a doua problemă pe care o aduce în discuție este legată de numărul limitat de stații de unde se pot împrumuta bicicletele.



,,Sunt prea puține stații, un număr redus de stații poate duce la dificultăți în găsirea și returnarea bicicletelor. De aceea multe dintre ele erau lăsate pe unde nu trebuia, exact ca și trotinetele electrice, care au fost și retrase”, adaugă el.





Constănțenii mai au de așteptat până când se vor plimba pe pistele special amenajate pentru biciclete, nu știm cât, însă ceea ce am putut observa este că locuitorii orașului apreciază această inițiativă și o consideră chiar utilă.





Observăm că orașul nostru are la dispoziție piste de biciclete, însă de acestea se pot bucura doar persoanele care dețin deja una acasă. Pistele de biciclete din Constanța date în folosință sunt amplasate pe următoarele artere de circulație: bulevardul Mamaia pe tronsonul cuprins între strada I. G. Duca și bulevardul Tomis/strada Mircea; bulevardul Tomis pe tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Traian; promenada stațiunii Mamaia; strada Ion Rațiu pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Mircea cel Bătrân; strada Nicolae Iorga pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Mircea cel Bătrân.