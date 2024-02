Senatorul Remus Negoi, de la USR, despre activităţile sale în luna februarie

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a avut o primă jumătate a lunii februarie destul de plină, desfăşurând diferite activităţi. Acesta a explicat pentru Cuget Liber felul în care şi-a drămuit timpul pentru a rezolva problemele de care se ocupă încă de la începutul mandatului său.„În ultima perioadă mi-am desfăşurat activitate atât în circumscripţie, cât şi în Senat unde am participat la şedinţele de plen în cadrul cărora am avut intervenţii pe diferite subiecte. De asemenea, pe 13 februarie, în cadrul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO am avut o întâlnire cu Peter Brown, ataşatul cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti, împreună cu președinta Comisiei, deputata Anamaria Cătăuță.Discuţiile au abordat importanţa Parteneriatului strategic şi colaborarea strânsă de aproape trei decenii între România şi SUA în promovarea valorilor comune, inclusiv a aspectelor legate de artă şi patrimoniu.În contextul aniversării a 148 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuși şi a 111 ani de la prima expoziţie a sculptorului român în SUA, împreună cu președinta Comisiei, Anamaria Cătăuță, am subliniat importanţa recunoaşterii la nivel mondial a valorii operelor artistului român. Dosarul Ansamblul Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, unul dintre cele mai importante creaţii ale lui Brâncuşi se află, în prezent, în curs de analiză la UNESCO”, a transmis Remus Negoi.Senatorul a mai admis faptul că şi-a îndreptat atenţia asupra mai multor legi şi a fost activ în Parlamentul României.„Un alt subiect important asupra căruia mi-am îndreptat atenţia în ultima perioadă este aplicarea Legii 154/2021. Am depus un amendament ca drepturile bănești pentru urmașii deportaților să fie plătite din data de 1 martie 2024, nu de la 1 ianuarie 2025. Acestea nu sunt acordate pentru că legea nu este pusă în aplicare. Mulţi beneficiari au decedat deja de la data intrării în vigoare a legii şi de aceea este important ca drepturile acestora să fie acordate într-un termen rezonabil. Amendamentul a fost respins.De la începutul sesiunii parlamentare am avut mai multe intervenţii în Senat pe diferite teme. Am cerut să se găsească soluţii ca legile să vină mai repede în comisii şi să poată fi dezbătute şi votate în plen. Asta în contextul în care Senatul a devenit o anexă a guvernului PSD-PNL şi, din acest motiv, proiecte importante de lege trec tacit prin Senat fără să fie dezbătute”, a mai spus Remus Negoi.În Constanţa, senatorul Remus Negoi s-a ocupat de Grădina Palatului Reginei Maria, care încă nu a fost trecută pe lista monumentelor istorice.„Pe plan local, am solicitat, împreună cu colegul meu Stelian Ion Ministerului Culturii clasarea Grădinii Palatului Reginei Maria din Mamaia. Palatul este clasat ca monument istoric de importanță națională și universală, dar grădina nu a fost niciodată clasată individual și, în ciuda prevederilor legale care protejează un monument împreună cu terenul aferent delimitat topografic, fragmente din grădină au fost separate de parcela istorică. Am adus în solicitarea depusă la Ministerul Culturii de a proteja grădina Palatului înscriind-o pe lista monumentelor istorice argumente care arată că aceasta îndeplinește criteriile de clasare”, a concluzionat Remus Negoi.