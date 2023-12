Senatorul Remus Negoi, la raport! Iată ce activitate a avut în ultimele șase luni

Pe 12 iulie am sesizat Garda de Mediu Constanța despre dezastrul din intersecția de la Casa de Cultură, iar după aproape 10 zile a venit confirmarea – firma care efectua lucrări acolo a fost amendată.





La începutul lunii august am fost la Poarta 9 a Portului Constanța pentru a vedea care este situaţia camioanelor care aşteaptă să intre în port. Coada de tiruri se întindea pe 10 km, iar şoferii aşteaptau ore întregi în soare să ajungă la terminalele din port. Incompetenţa ministrului Transporturilor şi a conducerii Administrației Porturilor Maritime Constanța a dus la o situaţie de neimaginat: tirurile aşteaptau şi 12 ore pentru a intra în port, pentru că lucrările la o parcare care se întinde pe 20 de metri au fost oprite, iar circulaţia se desfăşura pe o singură bandă”, a declarat Remus Negoi.





Senatorul constănțean a mai amintit de implicarea sa în ceea ce priveşte problema pădurilor din România şi implicit din Dobrogea. Totodată, el nu a uitat nici de tragedia de la Colectiv sau de problema revărsării de dejecţii în lacul Siutghiol.



„Tot în luna august am participat la acţiunea organizată de USR Caravana DNA-ul Pădurilor, în sprijinul legii inițiate de colegii mei Stelian Ion, Diana Buzoianu şi Silvia Deheleanu care are drept scop sancţionarea infracţiunilor de mediu.





La opt ani de la tragedia de la Colectiv, alături de colegii mei din USR, am protestat pe platoul din fața Prefecturii Constanța pentru a ne exprima indignarea, pentru a discuta împreună despre soluții, despre ce trebuie făcut, despre cum și în ce fel putem ajuta acolo unde este nevoie. În luna septembrie am protestat, alături de colegii mei din USR, în fața Ministerului Sănătății pentru că, din cauza lui Rafila, România a pierdut 740 milioane de euro din PNRR pentru spitale. De asemenea, tot în luna septembrie am sesizat Garda de Mediu despre o situație inacceptabilă pe care am descoperit-o, la sesizarea unor constănțeni, în zona Palazu Mare, unde o ţeavă de evacuare a dejecțiilor se scurge direct în lacul Siutghiol”, a mai spus Remus Negoi.





Senatorul şi-a exprimat sentimentele de tristeţe şi de durere faţă de războiul în care este implicat Israelul, dar şi-a îndreptat atenţia şi către deşeurile care provin din construcţii şi demolări.





„Pe 1 octombrie am participat la plenul reunit al Parlamentului unde a fost citită Declarația de susținere a Israelului. Ne-am exprimat solidaritatea deplină cu Israel, care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja civilii. Am organizat în octombrie o dezbatere pe marginea proiectului de lege privind reciclarea deșeurilor din construcții și desființări. Am discutat cu factorii implicați astfel încât legea să aibă funcționalitate și să acopere toate aspectele. O astfel de lege este absolut necesară având în vedere că există o mulțime de deșeuri de acest gen, multe provenite de la lucrările publice. Un exemplu în acest sens este în municipiul Constanța, unde am găsit munți de deșeuri în curtea unei firme din subordinea autorităților locale”, a concluzionat Remus Negoi.





Acestea sunt doar câteva realizări din ultimele șase luni ale parlamentarului constănţean. Rămâne de văzut cum îşi va desfăşura Remus Negoi în continuare activitatea şi ce alte probleme ar mai fi interesat să rezolve.





„În ultimele șase luni am desfăşurat activităţi atât în cadrul Senatului, cât şi în circumscripție sau la biroul parlamentar din Constanţa. Vă prezint câteva dintre activităţile cele mai importante din această perioadă.