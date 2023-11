Senatorul USR, Remus Negoi, a participat la Conferinţa Generală a UNESCO, desfăşurată la Paris

La începutul acestei săptămâni, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a efectuat o vizită la Paris, acolo unde a participat la Conferinţa Generală a UNESCO. În cadrul evenimentului s-au discutat mai multe evenimente, dar mai ales a fost vorba despre necesitatea inteligenţei artificiale şi în special a unei noi forme de tehnologie, care se numeşte neurotehnologie.„Am participat la Paris, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare UNESCO, la cea de-a 42-a Conferință Generală a UNESCO, cel mai important eveniment interguvernamental de la nivelul Organizației, care se desfășoară o dată la doi ani. S-au prezentat spre aprobare rapoartele Comisiilor de Științe, de Cultură si Tehnologie.Principalele subiecte din cadrul reuniunii plenare din aceasta după-amiază au fost gestionarea și conservarea adecvată a tuturor elementelor din Patrimoniul Mondial, utilizarea instrumentelor necesare pentru a putea reconstrui relația societății noastre cu natura, şi etica neurotehnologiei.Conferința Generală este cel mai înalt organism de conducere UNESCO, iar sesiunea din acest an a oferit un forum de discuții privind mijloacele de realizare a educației universale, provocările etice ale noilor tehnologii, gestionarea și conservarea adecvată a siturilor din Patrimoniul Mondial și instrumentele necesare pentru a lupta împotriva perturbărilor climatice și a putea reconstrui relația noastră cu mediul”, a declarat Remus Negoi.În cadrul evenimentului, Remus Negoi s-a întâlnit şi cu ambasadorul României pe lângă UNESCO, Simona Miculescu, care începând din acest an şi până în 2025 va fi preşedinta Conferinţei Generale UNESCO.Discuţiile au avut ca rol importanţa tehnologiei artificiale care ar trebui dezvoltată cât mai curând şi în România.„În marja evenimentului CG42, am avut o întâlnire cu Simona-Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO, care a fost aleasă în funcția de președinte al Conferinței Generale UNESCO (2023-2025).Este prima dată când România deține președinția acestei organizații specializate a Națiunilor Unite. I-am urat succes doamnei ambasador în îndeplinirea mandatului de înaltă responsabilitate și am convingerea că, așa cum a menționat în discursul de investitură, doar prin unitate, dialog și solidaritate și consens vor fi identificate, la nivelul întregii comunități internaționale soluții durabile pentru provocările majore și complexe cu care se confruntă societatea noastră în prezent.Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat atât stadiul dosarelor României, cât și necesitatea implementării prevederilor Recomandării UNESCO privind etica inteligenței artificiale.Potrivit UNESCO, în contextul transformării sectoarelor culturale și creative, pe măsură ce segmentul inteligenței artificiale se dezvoltă piața IA (n.r. inteligență artificială) evaluată, anul trecut, la 136,6 miliarde de dolari este necesară elaborarea unor orientări în acest domeniu cu sprijinul tuturor celor implicați, adică profesioniști din domeniul culturii și științei, experți, factori de decizie politică etc. Astfel, va putea fi creat cadrul potrivit de promovare a diversității culturale și ne vom putea asigura că utilizarea inteligenței artificiale nu perpetuează sau chiar intensifică prejudecățile și inegalitățile existente”, a mai spus Remus Negoi.